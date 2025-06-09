Израильские военные задержали лодку с Гретой Тунберг, которая направлялась в Газу: появились подробности. Фото и видео

В Израиле заявили, что задержали судно Madleen, которое шло по Средиземному морю и направлялось в сектор Газа якобы для того, чтобы доставить в анклав гуманитарную помощь. На его борту находилась известная экоактивистка Грета Тунберг и еще 11 человек, военные сопровождали их по пути в Израиль.

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Об этом сообщили на официальном аккаунте Министерства иностранных дел Израиля в социальной сети Х. Судно в ведомстве назвали "селфи-яхтой для знаменитостей" и опубликовали видео, на котором видно, как задержанные активисты с судна сопровождаются израильскими ВМС в порт Ашдода.

"Все пассажиры "селфи-яхты" в безопасности и невредимы. Им предоставили сэндвичи и воду. Шоу окончено", – заявили в МИД, добавив, что морская зона у побережья Газы "закрыта для несанкционированных судов в соответствии с законной морской блокадой, соответствующей международному праву".

Вместе с 22-летней Тунберг на борту судна Madleen, вышедшего из Сицилии, находились еще одиннадцать активистов. Они собирались прорвать морскую блокаду Газы, введенную Израилем, и доставить в анклав гуманитарную помощь.

В министерстве назвали этот шаг "медийным трюком для рекламы, который включает в себя менее одного грузовика с гуманитарной помощью".

"Гуманитарная помощь доставляется регулярно и эффективно по разным каналам и маршрутам и передается через установленные механизмы распределения. За последние две недели в Газу из Израиля въехало более 1200 грузовиков с гуманитарной помощью. Фонд гуманитарной помощи Газы раздал около 11 миллионов порций еды непосредственно гражданским лицам в Газе", – подчеркнули в МИД.

Там также напомнили, что террористы группировки ХАМАС ранее использовал морские пути для террористических атак, включая бойню 7 октября.

Что касается Греты Тунберг, то, как заверили в израильском внешнеполитическом ведомстве, то она находится на пути в Израиль. "Она в безопасности и в хорошем расположении духа", – говорится в сообщении.

В МИД заверили, что "небольшое количество" помощи, которое было на яхте, будет передано в Газу через реальные гуманитарные каналы.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие Армии обороны Израиля попали в ловушку в секторе Газа, вследствие чего понесли ощутимые потери. В результате обрушения заминированного здания на юге Газы четверо бойцов ЦАХАЛ погибли, еще 5 человек получили ранения.

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