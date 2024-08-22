Назван новый самый старый человек в мире: в чем секрет его долголетия

Самым старым человеком в мире признана 116-летняя японка Томико Итоока. Она родилась 23 мая 1908 года и стала старейшей женщиной и самым старым человеком Земли после смерти 117-летней Марии Браньяс Мореры.

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Соответствующую запись о самой старой в мире женщине сделала Книга рекордов Гиннесса 21 августа, после того как ее возраст был подтвержден геронтологической исследовательской группой Книги. В свою очередь проект Longevi Quest рассказал о Томико Итооке и показал фотографии с ее последнего дня рождения.

В настоящее время Томико проживает в доме престарелых в японском городе Асия (префектура Хего). Там она живет там с 2019 года, а раньше жила с двумя дочерьми.

В мае, когда Томико праздновала свое 116-летие, местная власть пришла поздравить юбиляршу и принесла цветы и торт (на фото ниже). Как это свойственно японцам, женщина с улыбкой приняла подарок, который лишь немного подержала в руках – Томико призналась, что не любит и не ест сладкого.

Японка отметила, что из еды больше всего любит бананы. И каждое утро выпивает бутылку Calpis. Это японский молочный кислый напиток, вроде кефира, но не столь густой.

Томико родилась и выросла в Осаке. В школе для девушек она была одной из лучших волейболисток. Вышла замуж в 20 лет (удивительно рано для Японии того времени) и родила своему мужу четырех детей – двух дочерей и двух сыновей. Потому и имеет теперь множество внуков и правнуков.

Во время Второй мировой войны Томико руководила офисом текстильной фабрики своего мужа. Он умер в 1979 году, и женщина осталась жить одна в префектуре Нара. Там, по ее словам, ей нравилось подниматься на гору Нидзе.

Томико в возрасте восьмидесяти лет дважды покорила гору Онтаке (высота 3000 метров), дважды совершила паломничество Сайгоку Каннон (путешествие к 33 буддийским храмам в Кансае), а в возрасте 100 лет смогла подняться по каменной лестнице храма Ашия без палки.

Томико говорит, что не знает, однако ее семья уверена: именно эти длительные походы и есть секрет ее долголетия.

Как сообщал OBOZ.UA, испанская пенсионерка Мария Браньяс Морера, ранее считавшаяся самым старым человеком в мире, умерла в 117-летнем возрасте. По словам врачей, у женщины было прекрасное физическое и психологическое состояние до последнего дня, несмотря на пережитые пандемии и войны.

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