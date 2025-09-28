Североатлантический альянс планирует усилить свое присутствие в Балтийском море. Такое решение было принято после инцидентов с дронами в Дании.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что в частности, НАТО направит фрегат противовоздушной обороны и другие средства.

"Неидентифицированные дроны были замечены вблизи военных объектов в Дании ночью после нескольких вторжений дронов вблизи аэропортов и критически важных объектов инфраструктуры на этой неделе", – пишут СМИ.

Отмечается, что, в ответ на эту атаку, НАТО "будет проводить еще усиленную бдительность, используя новые многопрофильные ресурсы в регионе Балтийского моря".

Альянс заявил, что новые ресурсы включают "платформы разведки, наблюдения и рекогносцировочных средств, а также по меньшей мере один фрегат противовоздушной обороны".

Представитель НАТО заявил, что они не будут предоставлять подробностей о том, какие страны предоставят дополнительные ресурсы.

Новые средства усилят миссию НАТО "Балтийский страж", начатую в январе 2025 года в ответ на ряд инцидентов, в которых были повреждены силовые кабели, телекоммуникационные линии и газопроводы на дне Балтийского моря.

Кроме того, страны НАТО развернули фрегаты, патрульные самолеты и военно-морские беспилотники в рамках миссии для защиты критически важной инфраструктуры.

Альянс также начал в этом месяце миссию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство.

Ранее глава МИД страны-террориста Сергей Лавров заявил, что Россия не планирует нападений на страны Североатлантического альянса или Европейского союза. Но любая агрессия со стороны НАТО или ЕС встретит решительный ответ.

Напомним, что в европейских странах сейчас наблюдается чрезвычайная активность неизвестных БПЛА, которые летают над военными объектами.

Кроме того, в последние недели страны-члены Европейского Союза регулярно фиксируют нарушения своего воздушного пространства самолетами страны-агрессора РФ, а также неизвестными дронами, которые кружат над аэропортами и объектами критической инфраструктуры. Такие вторжения БПЛА уже зафиксированы в Дании, Швеции, Норвегии, Нидерландах, Германии, Финляндии и Литве.

