'Наша экономика процветает': Трамп поздравил американцев с годовщиной своей победы на президентских выборах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже поздравил американцев с годовщиной своей победы на выборах главы государства, которые состоялись 5 ноября 2024 года. В своем поздравлении он упомянул американскую экономику и налоги.

По словам Трампа, на прошлых президентских выборах его команда "одержала одну из крупнейших побед в истории". Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social.

Как Трамп поздравил американцев

"С годовщиной! В этот день, 5 ноября, год назад, мы получили одну из величайших президентских побед в истории – для меня честь представлять нашу страну. Наша экономика процветает, а расходы значительно падают. Доступность – наша цель. Любовь к американскому народу", – именно этими словами лидер страны поздравил американцев с годовщиной своей победы на выборах.

Напомним, что 45-й и 47-й президент США от Республиканской партии, 79-летний Дональд Трамп в первую очередь бизнесмен, и впервые стал президентом "Организации Трампа" (The Trump Organization) еще в 1971 году, когда возглавил основанный его отцом бизнес по недвижимости Trump Management.

Что предшествовало

В ноябре 2024 года на президентских выборах в США Трамп одержал победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис. Тогда он набрал 312 голосов коллегии выборщиков из 270 необходимых – это 49,9% голосов.

Вместе с Трампом в Белый дом попал и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс, которого считают возможным следующим президентом.

Из-за чего возникли такие разговоры

Отметим, что Трамп впервые заговорил о третьем сроке на президентском посту, когда еще не прошло 100 дней второго. Уже тогда эта тема живо обсуждалась аналитиками, а мы отдельно выясняли, сможет ли нынешний американский лидер найти для себя "лазейки" в законе.

Комментируя возможность своего выдвижения на третий срок после завершения нынешнего президентства, Трамп заявил, что пока не принимал никакого решения, хотя и имеет широкую поддержку среди избирателей. И добавил, что среди возможных преемников ему особенно "нравятся" действующий госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Как сообщал OBOZ.UA, о том, что действующего президента Соединенных Штатов Трампа могут избрать президентом и в 2028 году, недавно заявил бывший главный стратег Белого дома и трамповский советник Стив Бэннон. Он заверил, что хотя законы США запрещают находиться на посту президента трижды, в окружении американского лидера якобы уже создан соответствующий план, как обойти Конституцию страны.

Более того, Бэннон сказал, что Трамп является богоизбранным на эту должность человеком, и американцы должны с этим смириться.

