"Начнем бороться": Трамп заговорил о наркокартелях и сделал намек относительно Мексики. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении усилить борьбу с международными наркокартелями, которые, по его словам, ответственны за сотни тысяч смертей американцев каждый год. В своем заявлении он отдельно упомянул Мексику, намекнув на необходимость более жестких действий в регионе.

По словам Трампа, США уже достигли значительных результатов в перехвате наркотиков, однако теперь должны перейти к наступательному этапу борьбы с организованной преступностью. Видео с заявлением президента США Дональда Трампа обнародовали Fox News.

Соединенные Штаты уничтожили 97% наркотиков, которые поступали водными путями. По словам Трампа, следующим шагом станет активная борьба с наркокартелями на суше.

Президент подчеркнул, что именно картели, связанные с Мексикой, являются ключевым источником наркотрафика в США. Он заявил, что деятельность этих группировок ежегодно приводит к гибели от 250 до 300 тысяч человек в Соединенных Штатах, разрушая семьи и жизни целых сообществ.

Трамп подчеркнул, что наркотики поражают не только отдельных людей, но и целые семьи, затрагивая как детей, так и родителей. По его словам, нынешняя администрация уже "сделала очень хорошую работу", однако борьба далека от завершения.

