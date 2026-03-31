'Наберитесь немного смелости': Трамп посоветовал странам, страдающим от блокировки Ормузского пролива, разблокировать его

Президент США Дональд Трамп призвал страны, которые страдают из-за блокирования Ормузского пролива, самостоятельно разблокировать водный путь для поставок нефти. Он посоветовал государствам покупать американскую нефть и "набраться смелости", чтобы обеспечить собственные потребности без возложения на США.

Трамп также критически высказался в отношении Великобритании и Франции за их отказ активно участвовать в операциях в регионе. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, страны, которые не получают авиационное топливо через Ормузский пролив, должны сначала покупать нефть у США, а затем действовать самостоятельно, "просто взять" контроль над проливом.

"Всем тем странам, которые не могут получить авиационное топливо через Ормузский пролив, таким как Великобритания, которая отказалась вмешиваться в разгром Ирана, у меня есть предложение: номер 1, покупайте у США, у нас его достаточно, и номер 2, наберитесь смелости, отправляйтесь в пролив и просто возьмите его", – отметил Трамп.

Он подчеркнул, что США больше не могут помогать этим государствам так, как они сами не поддержали американские интересы в регионе.

Трамп призвал страны учиться самостоятельно обеспечивать собственные энергетические потребности и подчеркнул, что "самое сложное позади" и пришло время действовать решительно.

