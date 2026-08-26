На юго-западе Франции бушует торнадо: десятки пострадавших и сотни повреждённых домов

На юго-западе Франции бушевал мощный смерч, который повредил около 300 домов в коммуне Помас и привёл к травмам более 40 человек. Стихия обрушилась на населенный пункт в понедельник, а на следующий день спасатели обнаружили под завалами двух человек, которые считались пропавшими без вести.

Видео дня

France 24 сообщает, что скорость ветра во время непогоды достигала 117 км/ч. В части региона Окситания из-за гроз объявили оранжевый уровень опасности, а экстренные службы продолжили работу в пострадавших районах.

Последствия стихии

По данным метеослужбы Météo-France, мощный смерч прошел через коммуну Помас, расположенную примерно в 16 километрах от Каркассона. Для юга Франции такое явление является редким.

В деревне, где проживает около тысячи человек, стихия повредила около 300 домов. У многих зданий сорвало крыши, часть сооружений получила серьёзные повреждения или была полностью разрушена.

Местные жители публиковали в социальных сетях видео, на которых видно прохождение смерча через Помас и другие населенные пункты.

Работа спасателей

По последним данным местных властей, травмы получили 41 человек. 15 пострадавших госпитализировали.

Во вторник спасатели обнаружили под обломками дома двух человек, которых до этого считали пропавшими без вести. Они получили легкие травмы и были переданы медикам. На месте работают 75 пожарных.

Для людей, которые не могли вернуться в поврежденные дома, в Помасе и соседнем Лиме открыли два пункта временного размещения.

Жандармы патрулировали пострадавшие районы, чтобы не допустить мародерства. Непогода также затруднила движение транспорта: несколько дорог в департаменте Од перекрыли из-за поваленных деревьев и для обеспечения проезда спасательной техники.

Министр транспорта Филипп Табуро сообщил о перебоях в работе железной дороги. По состоянию на утро вторника около 1400 домохозяйств в департаменте оставались без электроснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, сверхмощный ураган "Мелисса", шторм пятой категории, обрушился на южное побережье Ямайки с максимальной скоростью ветра 295 км/ч. В результате стихии только на острове погибли как минимум три человека, десятки пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!