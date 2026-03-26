'На всякий случай': Лукашенко и Ким Чен Ын обменялись интересными подарками. Фото

Самопровозглашенный презиеднт Беларуси Александр Лукашенко во время своего официального визита в Северную Корею встретился с диктатором Ким Чен Ыном. Во время встречи оба диктатора обменялись подарками.

Об этом рассказывает белорусское информагентство"БелТа". Среди подарков от Лукашенко было огнестрельное оружие.

Что известно

Глава КНДР подарил Лукашенко саблю и большую вазу, расписанную в традиционной для Северной Кореи стилистике с использованием ракушек, а также сувенирную золотую монету, изготовленную по случаю его визита.

Лукашенко также вручил Ким Чен Ину шоколад "Президент", белорусский зефир и черный хлеб. Особым подарком для диктатора стал автомат VSK.

"Стрелковое оружие всегда нужно будет для солдата. На всякий случай, если враги появятся", – сказал Александр Лукашенко.

Ким Чен Ына заинтересовал этот подарок, он даже попробовал его перезарядить. Лукашенко также подарил диктатору слуцкий пояс, объяснив, что это белорусская святыня, ювелирный букет васильков передал в подарок жене диктатора Ли Соль Джу, а расписанную декоративную шкатулку – его дочери, Ким Джу Е.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь и США готовят "большое соглашение", и переговоры об этом состоялись 19 марта во время визита в Минск американского спецпредставителя Джона Коула. Договоренности еще прорабатываются; они будут включать в себя вопросы белорусских политзаключенных, санкций и не только.

Как сообщал OBOZ.UA, Вашингтон существенно ослабил санкции против Минска. Ограничения отменятпротив белорусских банков, Министерства финансовой и крупных производителей калийных удобрений.

