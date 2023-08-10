На стене посольства РФ в Вашингтоне спроецировали работы украинского художника Титова: россиянам на ответ не хватило креатива. Фото

На стене здания посольства РФ в Вашингтоне (США) спроецировали работы украинского художника Никиты Титова, посвященные войне России против Украины, а также флаг нашего государства. Ответ россиян оказался не очень креативным – они пытались засветить изображение прожектором, а также проецировали буквы Z и V – символы российской агрессии, которые в мире приравнивают к свастике нацистов.

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Акцию под посольством организовал старший научный сотрудник Института Брукингса Бенджамин Виттес, о чем он сообщил в Facebook. Как пишет "Голос Америки", мужчина назвал ее "специальной проекционной операцией" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Если люди не могут спать в Киеве, если они не могут спать во Львове и не могут спать в Одессе, они не должны спать и в этом посольстве", – объяснил цель акции американец. Отметим, что украинский флаг он проецирует на посольство РФ почти ежемесячно после 24 февраля 2022-го.

В этот раз он отобрал для проецирования 30 картин украинского художника. Он демонстрировал четыре разных категории изображений.

"Первая – целая серия изображений, основой которой является тризуб. Все они имеют одно и то же центральное изображение, но он их видоизменяет. Также есть изображение Кремля: Кремля как змеи, которая ест собственный хвост, Кремля как корабль, который тонет в крови. Кроме того, есть определенные обнадеживающие позитивные послания относительно Украины, Киева, различных групп украинцев. А также есть символы украинско-американских отношений", – рассказал Бенджамин Виттес.

Также распечатанные картины Титова развесили на заборе напротив посольства страны-агрессора. Автор работ принял участие в акции в онлайн-формате. Он давал комментарии о своих картинах, которые транслировали в Вашингтоне с помощью громкоговорителя.

"Я очень благодарен американскому народу за то, что вы поддерживаете нас невероятно, и поддерживает нас весь цивилизованный мир. То, что мы делаем сейчас, – это очень важно и для меня, и для всех нормальных людей. И мы должны быть услышаны несмотря на все препятствия, которые пытается сделать наш враг, – сказал художник.

Россияне традиционно пытались помешать акции с помощью прожектора. По словам Виттеса, представители РФ поступают так каждый раз, а иногда даже отправляют людей через улицу или звонят в спецслужбу, чтобы попытаться арестовать участников и сорвать акцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в воскресенье, 6 августа, неравнодушные активисты начали работы по восстановлению крымскотатарского флага. Его в 2015 году нарисовали на пологих бетонных плитах по набережной.

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