На директора немецкого оборонного стартапа готовили покушение: подозревают спецслужбы РФ

Немецкие правоохранительные органы расследуют предполагаемую попытку российских спецслужб организовать покушение на директора оборонного стартапа Donaustahl Штефана Туманна, чья компания поставляет Украине разведывательные и ударные беспилотники. По данным следствия, подозреваемые следили за предпринимателем и его семьей, а сам он в настоящее время находится под усиленной охраной.

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Об этом пишет Die Zeit. Издание ссылается на источники в немецких правоохранительных органах.

Подозреваемые следили за руководителем компании

По информации издания, в декабре 2025 года гражданин Сергей Н. целенаправленно фотографировал частный дом Штефана Туманна в баварском Штрасскирхене, в частности вход в дом и табличку с фамилией владельца.

Немецкие спецслужбы считают, что это могло быть частью подготовки к покушению на руководителя компании Donaustahl.

Предупреждение о высоком уровне угрозы немецкая сторона получила от иностранной разведки. После этого баварские правоохранители задержали Сергея Н. и изъяли его мобильные телефоны, однако из-за нехватки времени на анализ информации мужчину тогда отпустили.

Впоследствии следователи установили, что подозреваемый, вероятно, поддерживал контакты с российской спецслужбой. Кроме того, проверяется информация о попытках слежки за отцом Туманна с целью установить местонахождение самого предпринимателя. К тому моменту он уже покинул Германию вместе с семьей и переехал в Испанию.

К слежке привлекли гражданку Румынии

Как пишет Die Zeit, впоследствии наблюдение за директором Donaustahl продолжила гражданка Румынии Алла С., проживавшая в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

В марте 2026 года Сергея Н. задержали в Испании, а Аллу С. – в Германии.

В документах Федерального ведомства по защите конституции этот эпизод характеризуется как "предположительно запланированное покушение". В то же время официально обоих подозреваемых пока обвиняют лишь в агентурной деятельности в пользу иностранной разведки.

Адвокаты задержанных отказались комментировать дело, а сам Штефан Туманн не ответил на запрос журналистов. Известно, что сейчас он находится под усиленной личной охраной.

По данным издания, дело регулярно рассматривается в ходе еженедельных совещаний в ведомстве федерального канцлера с участием руководителей основных немецких спецслужб. О ходе расследования также постоянно информируют министра внутренних дел Александра Добриндта.

Следователи проверяют еще одну возможную диверсию

Кроме того, немецкие правоохранители проверяют ещё одно засекреченное дело, связанное с возможной подготовкой нападения на руководителя другой оборонной компании.

В частности, 11 июня сербские пограничники задержали на границе с Венгрией грузовик, в специально оборудованных тайниках которого обнаружили взрывчатку. В мобильных телефонах водителей следователи обнаружили контакты, которые, по их данным, связаны с российскими спецслужбами.

Немецкие следователи предполагают, что взрывчатка могла предназначаться для нападения на предприятие оборонной промышленности или его руководителя. В Баварии, куда, вероятно, направлялся груз, расположены компании Donaustahl, Quantum Systems и Helsing, поставляющие Украине беспилотные системы.

По оценке немецких спецслужб, Россия всё чаще использует так называемых "одноразовых агентов" — непрофессиональных исполнителей, которых вербуют через интернет для проведения разведки, слежки и подготовки диверсий, тогда как непосредственное осуществление атак может возлагаться на других агентов.

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