"Мы очень хорошо поладили": Трамп заявил о замечательных отношениях с Ким Чен Ыном
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о замечательных отношениях с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ином, которые были у него во время первого срока президентства. Республиканец выразил намерение их восстановить.
Об этом сообщает Yonhap News. Президент США назвал КНДР "ядерным государством", имеющим "много ядерного оружия".
Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете журналисты спросили у Трампа о возобновлении отношений с Ким Чен Ином, которые были во время его первого президентского срока.
"У меня были отличные отношения с Ким Чен Ыном из Северной Кореи. Если бы меня не выбрали, если бы Хиллари попала, у вас была бы ядерная война с Северной Кореей", – подчеркнул Трамп.
Как пишет издание, после своей инаугурации в январе президент США заявил, что планирует обратиться к диктатору Северной Кореи назвав его "умным парнем".
"У меня отличные отношения с Ким Чен Ином, и мы увидим, что будет. Но, конечно, он является ядерным государством", – заявил республиканец.
Следует отметить, что это не в первый раз, когда он описывает Северную Корею как ядерное государство. После своей инаугурации Трамп применил этот термин для обозначения Северной Кореи, что стимулировало предположения о его программах, лежащих по маркировке ядерной энергии.
Впоследствии спекуляции утихли, когда Белый дом заявил, что его администрация проводит полную денуклеаризацию Северной Кореи. Отмечая свою надежду уменьшить количество ядерного оружия в мире, Трамп указал на значительный ядерный арсенал Северной Кореи.
"Ким Чен Ын, кстати, имеет много ядерного оружия... много, и у других тоже. У вас есть Индия. У вас есть Пакистан. У вас есть другие (страны - Ред.), которые его имеют", – подчеркнул глава Белого дома.
Напомним, в конце февраля стало известно, что в Северной Корее провели испытательный запуск стратегических крылатых ракет, который контролировал диктатор Ким Чен Ин. Он также приказал северокорейским войскам быть готовыми задействовать ядерное оружие.
Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля Дональд Трамп заявил, что планирует продлить отношения с диктатором КНДР Ким Чен Ином во время своего второго срока в должности. По словам главы Белого дома, то, что он ладит с Ким Чен Ином, может быть "очень большим активом для всех".
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