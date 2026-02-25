Мир выражает солидарность с Украиной: Бранденбургские ворота и Эйфелеву башню подсветили в сине-желтые цвета. Фото и видео

В четвертую годовщину начала полномасштабной агрессии РФ против Украины в Берлине, Париже, Сеуле и Брюсселе провели символические акции поддержки украинцев. Архитектурные памятники и здания европейских институтов подсветили синим и желтым цветами вечером 24 февраля.

Видео дня

Корреспондент Укринформ сообщил с места события, что в столице Германии акция состоялась возле Бранденбургских ворот. Во Франции в тот же вечер в цветах украинского флага засияла Эйфелева башня, а в бельгийской столице подсветили здания евроинститутов.

Правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер подчеркнул, что город остается на стороне Украины. Он напомнил, что четыре года назад Россия напала на суверенное государство, и эта война продолжается до сих пор.

"Четыре года назад в этот день Россия напала на Украину – суверенную, свободную и демократическую страну. Это нападение продолжается – четыре года войны, четыре года страданий. Но это также четыре года сопротивления, четыре года мужества, четыре года непоколебимой надежды. Берлин твердо стоит на стороне Украины – не только на словах, но и на деле. Именно поэтому сегодня мы освещаем Бранденбургские ворота в цветах украинского флага", – заявил он.

Отдельно Вегнер подчеркнул важность углубления контактов между городами. По его словам, Берлин и Киев связаны партнерством, которое продолжают развивать на разных уровнях.

В Брюсселе здания евроинституций подсветили накануне четвертой годовщины вторжения. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в сети Х, что в этот вечер европейские институты украсили цветами Украины.

"В этот вечер мы украшаем наши европейские институты цветами Украины. Два цвета, несущие дух мужества. Два цвета, пылающие сопротивлением", – отметила она.

Кроме того, площадь Гранд-Плас в Брюсселе также вспыхнула синим и желтым. Там организовали символическую проекцию, посвященную событиям ночи с 23 на 24 февраля 2022 года – последней мирной ночи перед началом большой войны.

Вечером во вторник у Бранденбургских ворот в Берлине состоялся масштабный митинг солидарности с Украиной. Люди собрались с флагами и свечами, чтобы почтить память погибших и выразить поддержку украинцам.

Украинцы, проживающие в Республике Корея, провели в центре Сеула мирную акцию протеста и шествие, приуроченное к четвертой годовщине полномасштабного российского военного вторжения в Украину.

Участники акции прошлись по центральным улицам корейской столицы, развернув 20-метровый Государственный флаг Украины. Таким образом активисты почтили память жертв российской агрессии и в очередной раз напомнили международному сообществу о несокрушимой борьбе украинского народа за свою свободу, суверенитет и независимость.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 24 февраля, президент Владимир Зеленский обратился к украинскому народу в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России. Именно сегодня исполняется четыре года, как кремлевский глава Владимир Путин "берет Киев за три дня".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!