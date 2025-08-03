Министр нацбезопасности Израиля призвал к 'покорению всей Газы' и 'добровольной эмиграции' палестинцев

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир 3 августа 2025 года посетил Храмовую гору в Иерусалиме. Там он записал видеообращение, в котором призвал Израиль захватить сектор Газа и обеспечить "добровольную эмиграцию" местного населения.

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Об этом пишет The Times of Israel. Эти заявления израильского министра осудили в Иордании и Саудовской Аравии.

Что заявил Бен Гвир

В своем обращении с Храмовой горы в Иерусалиме Бен Гвир призвал Израиль захватить сектор Газа и "поощрить добровольную эмиграцию" палестинцев с этой территории.

"С [Храмовой горы] — места, где мы доказали, что суверенитет возможен, — мы должны послать послание: покорить всю Газу, объявить суверенитет над всем сектором, ликвидировать каждого члена ХАМАС и поощрять добровольную эмиграцию. Это единственный способ вернуть заложников и выиграть войну", — заявил министр национальной безопасности Израиля.

Министр добавил, что "ужасные видео ХАМАС" имеют целью давить на Израиль, имея в виду жуткие видео с истощенными заложниками, которые были опубликованы ХАМАС на днях.

"Ранее во время визита Бен Гвир присоединился к молитвенному миньяну и провел молитву "Амида". Это первый случай, когда правительственный министр открыто молился на этом месте, где евреям запрещено молиться согласно давнему соглашению о статус-кво между Израилем и Иорданией", – говорится в сообщении.

На визит Бен Гвира отреагировали в Министерстве иностранных дел Иордании. Там раскритиковали действия израильского чиновника, назвав их "откровенным нарушением международного права" и "неприемлемой провокацией и эскалацией".

Во внешнеполитическом ведомстве Иордании подчеркнули, что присутствие Бен Гвира на Храмовой горе является "откровенным нарушением исторического и правового статус-кво святого места".

В заявлении МИД Иордании призвали Израиль прекратить такие действия Бен-Гвира и отметили, что на Храмовой горе, где расположены мечеть Аль-Акса и Купол Скалы, разрешена только мусульманская молитва.

Отреагировали на поездку Бен Гвира и в Саудовской Аравии. Там назвали его визит "провокационным" и отметили, что действия министра национальной безопасности Израиля "подпитывают конфликт в регионе".

Что предшествовало

Ранее о том, что Израиль может аннексировать часть сектора Газа, заявлял член кабинета министров Зеев Элькин. По его словам, это может стать достаточно весомой причиной для того, чтобы террористическая группировка ХАМАС вернулась к переговорам и, наконец, освободила всех заложников.

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