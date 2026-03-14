Миллиардные потери: о чем свидетельствуют спутниковые снимки ударов Ирана по авиабазе в ОАЭ

Спутниковые снимки после иранских ударов по авиабазе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах свидетельствуют о возможных значительных повреждениях военной инфраструктуры. По предварительным оценкам, если в пораженных ангарах была техника, потенциальные потери могут достигать миллиардов долларов.

Как рассказали в Defence Express, авиабазу Аль-Дафра используют военные ОАЭ, США и Франции. Если предположить максимально возможные потери и учитывать только авиационную технику, потенциальные убытки могут превышать 1,7 миллиарда долларов.

По контрактным оценкам, один самолет GlobalEye стоит около 460 миллионов долларов, два беспилотника MQ-4C Triton примерно 266 миллионов, а два MQ-9 Reaper около 80 миллионов.

На спутниковых снимках зафиксированы два поврежденных ангара, в которых могли размещаться стратегические разведывательные беспилотники MQ-4C Triton военно-морских сил США. Их используют для разведки и наблюдения, в том числе в отношении Ирана.

Также заметно поражение двух ангаров, где вероятно находились ударные беспилотники MQ-9 Reaper, которые применяют для нанесения ударов по пусковым установкам баллистических ракет, самолетам на аэродромах и другим целям.

Самым серьезным попаданием аналитики называют повреждение трех ангаров, предназначенных для самолетов дальнего радиолокационного обнаружения GlobalEye, которых у ОАЭ всего пять. На снимках заметны признаки выгорания ангаров изнутри, что может свидетельствовать о сильном пожаре внутри.

Вместе с тем существует вероятность, что часть ангаров могла быть пустой, поскольку такая техника часто находится в воздухе во время выполнения. Поэтому, по состоянию на момент публикации, невозможно точно установить реальные масштабы потерь.

В то же время подтверждения того, что техника находилась внутри пораженных ангаров в момент удара, пока нет. Однако сам факт поражения не менее семи стоянок авиационной техники на стратегически важной базе свидетельствует о серьезных вызовах для систем ПВО и ее способности противодействовать ударным беспилотникам.

Окончательно оценить последствия атак Ирана для США и стран региона возможно только после завершения конфликта, однако уже сейчас очевидно, что восстановление поврежденной инфраструктуры может потребовать лет и значительных финансовых ресурсов.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам эмиратского академика, политолога Абдульхалека Абдуллы, прямое военное столкновение между Объединенными Арабскими Эмиратами и Ираном пока маловероятно, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке. ОАЭ строят свою стратегию на самозащите и избегают эскалации конфликта.

