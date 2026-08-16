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Мигранты на границе напали на литовского пограничника и пытались вытолкать его в Беларусь: чем все закончилось

София Закревская
Новости. Мир
2 минуты
3,0 т.
Граница с Беларусью. Иллюстративное фото
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В конце июле на границе между Беларусью и Литвой произошел инцидент с нелегальными мигрантами. Во время него иностранцы пытались вытолкнуть литовского пограничника в сторону беларуской территории.

Об этом пишет LRT. Сотрудник Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) получил легкие ранения и сейчас находится на больничном.

Подробности столкновения с мигрантами

Инцидент произошел на территории действия Капчяместской пограничной заставы Варенского пограничного подразделения Службы охраны государственной границы Литвы. Первым об этом на прошлой неделе сообщил портал Delfi.

По его данным, в Лаздийском районе, на территории Капчяместской заставы, четыре пограничника устроили засаду после фиксации туннеля, вырытого под государственной границей. Они задержали нескольких мигрантов и надели на них наручники, но во время задержания около 20 иностранцев напали на сотрудников.

Сообщается, что пограничникам пришлось бежать, в то время как нелегальные мигранты, включая тех, кто был в наручниках, скрылись в Беларуси.

Глава пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас неоднократно опровергал утверждения о том, что на сотрудников могло быть совершено нападение. По его словам, такой факт СОГГЛ установить не удалось.

В то же время, портал Lrytas ссылаясь на источники сообщил, что упомянутый пострадавший пограничник в настоящее время находится на больничном.

"Информацию о том, что один из сотрудников находится на больничном, порталу подтвердил председатель профсоюза учреждений досудебного расследования Вильнюсского уезда Виталиюс Ягминас", – сказано в сообщении.

В комментарии BNS в СОГГЛ заявили, что не могут комментировать обстоятельства этого события, так как по нему проводятся досудебные расследования.

Район, где произошел инцидент.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба охраны государственной границы Литвы обнаружила на юго-востоке страны туннель, который вел в сторону Беларуси. По данным правоохранителей, его могли использовать для нелегального пересечения границы.

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