Мигранты на границе напали на литовского пограничника и пытались вытолкать его в Беларусь: чем все закончилось

В конце июле на границе между Беларусью и Литвой произошел инцидент с нелегальными мигрантами. Во время него иностранцы пытались вытолкнуть литовского пограничника в сторону беларуской территории.

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Об этом пишет LRT. Сотрудник Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) получил легкие ранения и сейчас находится на больничном.

Подробности столкновения с мигрантами

Инцидент произошел на территории действия Капчяместской пограничной заставы Варенского пограничного подразделения Службы охраны государственной границы Литвы. Первым об этом на прошлой неделе сообщил портал Delfi.

По его данным, в Лаздийском районе, на территории Капчяместской заставы, четыре пограничника устроили засаду после фиксации туннеля, вырытого под государственной границей. Они задержали нескольких мигрантов и надели на них наручники, но во время задержания около 20 иностранцев напали на сотрудников.

Сообщается, что пограничникам пришлось бежать, в то время как нелегальные мигранты, включая тех, кто был в наручниках, скрылись в Беларуси.

Глава пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас неоднократно опровергал утверждения о том, что на сотрудников могло быть совершено нападение. По его словам, такой факт СОГГЛ установить не удалось.

В то же время, портал Lrytas ссылаясь на источники сообщил, что упомянутый пострадавший пограничник в настоящее время находится на больничном.

"Информацию о том, что один из сотрудников находится на больничном, порталу подтвердил председатель профсоюза учреждений досудебного расследования Вильнюсского уезда Виталиюс Ягминас", – сказано в сообщении.

В комментарии BNS в СОГГЛ заявили, что не могут комментировать обстоятельства этого события, так как по нему проводятся досудебные расследования.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба охраны государственной границы Литвы обнаружила на юго-востоке страны туннель, который вел в сторону Беларуси. По данным правоохранителей, его могли использовать для нелегального пересечения границы.

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