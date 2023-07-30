Между Европой и Китаем обостряются отношения из-за поддержки Пекином России – The Wall Street Journal

Неоднозначная позиция Китая касательно вторжения России в Украину оттолкнуло большинство европейских стран от идеи сотрудничества с Пекином. В частности, лидеры стран Европы отказываются посещать китайский саммит по инфраструктурной инициативе "Один пояс – один путь".

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Более того, лидер КНР Си Цзиньпин позвал на саммит кремлевского диктатора Владимира Путина и тот принял приглашение, что в свою очередь еще больше оттолкнуло европейских политиков от идеи посещения мероприятия. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Пекин надеялся, что европейские страны поддержат глобальную торговую и транспортную инициативу "Один пояс – один путь", но страны ЕС разделяют настороженность США по поводу усиления своей экономической зависимости от Китая. Кроме того, готовность военного преступника Путина посетить саммит еще больше оттолкнуло европейских политиков.

Стоит отметить, что инициатива "Один пояс – один путь" предусматривает направление около 1 триллиона долларов на финансируемые Китаем железные дороги, дороги, трубопроводы и порты, которые соединят Азию с Европой, Африкой и Латинской Америкой. Еще несколько лет назад такие страны, как Италия, Греция и Чехия поддерживали идею Си, однако сейчас многие страны ЕС пытаются дистанцироваться от Пекина.

В этом году саммит не планируют посещать президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Кроме того, Швейцария, соблюдающая нейтралитет, вероятно, также не будет принимать участие в китайском саммите. Власти Греции, которые в 2018 году присоединились к китайской инициативе "Один пояс – один путь" сообщили Пекину, что ее премьер-министр не приедет. Не планируют посещать мероприятия и власти Чехии.

Примечательно, что неоднозначная реакция Китая на вторжение России в Украину еще больше оттолкнула многих европейских чиновников от идеи посещения саммита. Вместо сотрудничества с Пекином европейские лидеры предпочитают налаживать контакты с США, чтобы пресечь глобальное экономическое и политические влияние Пекина.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин якобы лично предостерегал кремлевского диктатора Владимира Путина от использования ядерного оружия против Украины. Это свидетельствует об обеспокоенности Пекина войной России в Украине, даже несмотря на "молчаливую поддержку" Москвы.

Ранее сообщалось, что Китай стремится к более тесному военному сотрудничеству с Россией. В начале июля в Пекине министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу провел встречу с главнокомандующим Военно-морским флотом РФ Николаем Евменовым.

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