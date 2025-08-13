Месседжи будут четкими: в Анкоридже анонсировали митинги в день встречи Трампа с Путиным

В городе Анкоридж на Аляске анонсировали митинги, которые состоятся накануне и в день встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Цель акций – продемонстрировать однозначные сигналы как для американского лидера, так и для Путина, акцентировав, что последнего в США не ждут.

Видео дня

Об этом рассказала одна из организаторов акции протеста, исполнительный директор Stand UP Alaska Эрин Джекскон-Хилл, передает "Укринформ". Митинги состоятся в районе Midtown Mall в центре Анкориджа, на двух самых оживленных перекрестках города.

Аляска осуждает действия российского диктатора в Украине

По словам Эрин Джекскон-Хилл, главный месседж акции заложен в ее названии – "Аляска поддерживает Украину", и это будет объединять митингующих.

"Мы не поддерживаем, когда авторитарных диктаторов приглашают в наш штат, особенно когда это делает не наш губернатор или не наша делегация в Конгрессе. Он (Путин. – Ред.) является военным преступником, и ему нет места на американской земле", – отметила исполнительный директор Stand UP Alaska.

Она подчеркнула, что протестующие имеют четкие обращения к кремлевскому лидеру Путину: "Он должен прекратить свою агрессию. Он должен убраться из Украины. Нам нужен мир уже вчера, и нельзя заключать мирное соглашение за столом переговоров без Украины".

Детали акции

Относительно количества участников, Джексон-Хилл пока не делает прогнозов, но напомнила, что предыдущее мероприятие Stand UP Alaska собрало около 7 тысяч человек. Перед саммитом, который должен состояться в пятницу 15 августа, запланированы два митинга в одной локации.

Stand UP Alaska проведет свое мероприятие 14 августа в 16:30 по местному времени. На следующий день в полдень состоится пресс-конференция для журналистов, а вечером 15 августа в 17:30 акцию продолжат другие организаторы.

Что предшествовало

Дональд Трамп заявил о "значительном прогрессе" на пути к завершению российско-украинской войны, достигнутом на встрече спецпосланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. Глава белого дома сообщил, что лично встретится с главой Кремля 15 августа в американском штате Аляска.

Губернатор Аляски заявил, что готов принять "историческую встречу" Трампа с Путиным. По его словам, возглавляемый им штат является "важнейшим стратегически важным местом в мире". Позже стало известно, что Секретная служба Соединенных Штатов арендовала шестикомнатную недвижимость в городе Анкоридж.

Как сообщал OBOZ.UA, в США заявили, что 15 августа закроют небо над городом Анкоридж на Аляске. Верхняя граница бесполетной зоны достигнет 5,5 км, ее радиус будет составлять от 10 до 30 морских миль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!