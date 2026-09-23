Мелания Трамп разрешила CNN и Politico освещать мероприятие в рамках Генеральной Ассамблеи ООН

Первая леди США Мелания Трамп разрешила журналистам CNN и Politico освещать ее мероприятие в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это произошло после того, как администрация президента Дональда Трампа запретила этим СМИ, а также MS NOW, работать в Белом доме.

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Об этом сообщает CNN. Офис первой леди одобрил аккредитацию журналистов CNN и Politico на мероприятие, посвященное расширению ее инициативы "Fostering the Future Together", направленной на поддержку благополучия детей через образование и технологии.

Журналистов допустили, несмотря на запрет Трампа

Аккредитацию CNN на мероприятие Мелании Трамп одобрили вечером в воскресенье, через день после вступления в силу запрета президента. CNN, MS NOW и Politico подали иск в суд, оспаривая ограничения доступа в Белый дом, а слушание по делу запланировано на среду.

По данным CNN, Мелания Трамп знала об ограничениях в отношении этих СМИ. Ее офис имел возможность самостоятельно решать, каких журналистов допустить на мероприятие в Нью-Йорке.

Первая леди также выступила с заявлениями о развитии искусственного интеллекта. Она призвала уделять особое внимание детям при разработке и внедрении новых технологий и подчеркнула необходимость учить их ответственно пользоваться ИИ.

Что известно о ее инициативе

В ходе мероприятия Мелания Трамп представила новые партнерства с технологическими компаниями, среди которых Amazon, Intel и Google. Ее коалиция "Fostering the Future Together", основанная в прошлом году, в настоящее время объединяет 57 стран.

В рамках инициативы также планируются мероприятия во время предстоящего саммита G20 в Майами, конференции АСЕАН на Филиппинах, а также региональные встречи в Европе и Карибском бассейне.

При этом публичные выступления первой леди остаются редкими. 22 сентября у журналистов не было возможности задать ей вопросы, однако ожидается, что 23 сентября она появится в эфире программы "Fox and Friends".

Напомним, Дональд Трамп запретил CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом, обвинив эти СМИ в распространении, по его словам, "фейковых новостей". Решение американский президент объявил 18 сентября и заявил, что оно вступает в силу немедленно.

Как писал OBOZ.UA, после ограничения доступа CNN, MS NOW и Politico в Белый дом ряд крупных американских телеканалов прекратил совместное телевизионное освещение мероприятий Дональда Трампа. Журналисты заявили, что администрация не должна ограничивать деятельность СМИ из-за их редакционной политики.