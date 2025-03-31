Масштабные лесные пожары в Южной Корее мог устроить мужчина, проводивший обряд поминания предков: огонь унес жизни 30 человек
Южная Корея приходит в себя от самых масштабных лесных пожаров в своей истории. Пламя бурлило более недели, уничтожая города, села и целые регионы, прежде чем его удалось обуздать.
Пожар, унесший жизни 30 человек, мог устроить мужчина, который проводил обряд поминания предков. Об этом пишет Yonhap.
Больше всего пострадали провинции Северный и Южный Кенсан. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра и сухой погоды, уничтожая все на своем пути. Сгорели жилые дома, сельскохозяйственные угодья, достопримечательности. Среди потерь – храм Гун, входивший в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В общей сложности выгорело около 48 тысяч гектаров леса, что сравнимо с 80% площади Сеула.
В результате стихии погибли по меньшей мере 30 человек, еще 75 получили ранения.
Полиция уже задержала подозреваемого – 56-летнего мужчину, который мог стать виновником масштабного пожара. Его подозревают в поджоге.
По данным следствия, мужчина проводил ритуал у семейной могилы в уезде Ийсон (Северный Кенсан), где огонь вышел из-под контроля. Из-за сильного ветра и сухой погоды пламя быстро распространилось на другие районы, в частности на города Андон, Чонсон, Йоньян и Йондок.
Подозреваемый отрицает свою вину, однако следователи продолжают расследование. Полиция планирует привлечь экспертов из Национального института лесоводства, судебной экспертизы и пожарной службы для детального анализа причин крушения.
По данным Центрального штаба борьбы со стихийными бедствиями (CDSCH), пожар в Северном Кенсане был взят под контроль в пятницу, а в Южном Кенсане – в воскресенье, через 10 дней после начала.
Власти мобилизовали тысячи спасателей, сотни пожарных машин и десятки вертолетов. Военные, полицейские и волонтеры работали без отдыха, чтобы спасти людей и остановить распространение огня. Впрочем, даже когда основные очаги потушили, огонь загорался снова из-за сильного ветра.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Ко Ки Дон подтвердил, что основной очаг лесных пожаров, охвативших обе провинции, полностью потушен.
"По оценкам, лесные пожары привели к наибольшим потерям человеческих жизней и имущества в нашей истории", - сказал Ко.
Напомним, 23 марта в Южной Корее объявили режим чрезвычайного положения из-за масштабных лесных пожаров. Многочисленные возгорания возникли в юго-восточной части страны.
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