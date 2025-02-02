Ілон Маск і його "команда з ефективності уряду" отримали доступ до платіжної системи Мінфіну США, — The New York Times

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Міністр фінансів Скотт Бессент надав представникам Департаменту ефективності уряду доступ до федеральної платіжної системи 31 січня, повідомили п’ять осіб на умовах анонімності.

Тобто, Бессент передав Маску потужний інструмент для керування фінансами та потенційних обмежень державних витрат.

Американський сенатор демократ Рон Вайден підтвердив, що команда Маска має доступ до платіжної системи. Джерела повідомили моєму офісу, що міністр фінансів Бессент надав DOGE повний доступ до цієї системи. Пільги соціального забезпечення та Medicare, гранти, виплати державним підрядникам, у тому числі тим, які безпосередньо конкурують із власними компаніями Маска. Усе це, – написав він у соцмережах.

Це якийсь лютий триндець - пустили цапа в город мочити конкурентів… Трамп по суті передає контроль над фінансовою системою людині, яка не займає жодної конституційної посади. В купі з абсолютно необґрунтованими митами у торгівлі з найближчими сусідами, такий волюнтаризм створює великі ризики фінансової турбулентності не тільки в США, але й у світі.

Обіцяв по можливості обʼєктивно висвітлювати дії Трампа і судитиму хоча б по середньостроковим результатам цих дій. Але поки усі ці мита, биття горщиків з давніми партнерами, наїзд на європейських союзників, заявки на анексію чужих територій, відверте втручання у внутрішні справи інших країн, підтримка ультраправих рухів у Європі, сепаратні перемовини з путіним, не виглядають так, що ніби качка, яка крякає, одного разу заспіває соловейком.

І все ж зачекаємо.