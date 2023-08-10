'Манипуляции британской Фемиды': юрист указал, как решение суда Англии по делу Тищенко ставит под сомнение суверенность судопроизводства Украины

Британский суд якобы заставил украинского бизнесмена Сергея Тищенко отказаться от иска в суд на Родине и обратиться в кассацию с просьбой отменить решение первой и апелляционных инстанций в его пользу. Арестованный в прошлом году в Лондоне украинец является ответчиком по делу о многомиллионных хищениях из обанкротившегося банка "Фортуна".

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Его юристы назвали постановление британского суда – манипулятивным и вступающим в противоречие с украинской Конституцией. В то же время эксперт по правовым вопросам Владимир Сонюк в своей публикации на портале "Корреспондент" предположил, что Верховный суд Украины "подталкивают к принятию антиконституционного решения".

Он привел краткую хронологию дела, напомнив, что в октябре 2022 года Тищенко обратился в Хозяйственный суд Киева с иском к гражданину Украины Вадиму Цюре о признании экспертных выводов по праву Украины, поданных в британский суд, противоречащими украинскому законодательству. Он просил опровергнуть их. Спор рассматривался в Британии, но по украинскому праву.

"Английские суды, хотя и могут применять иностранное право к спорам, не рассматривают его как право. Для них нормы иностранного законодательства – это факты, которые нужно доказывать путем представления показаний – таких, как в качестве свидетеля подал Вадим Цюра. Конечно, так британская Фемида не защищена от манипуляций", – заметил Сонюк.

По его словам, 27.03.2023 года Хозсуд Киева принял решение, в котором удовлетворил исковые требования Тищенко в полном объеме. В то время как Апелляционный суд постановлением от 30.05.2023 года подтвердил законность и обоснованность решения суда первой инстанции и отказал Вадиму Цюре в удовлетворении апелляционной жалобы.

Последний подал кассационную жалобу – поэтому дело находится на рассмотрении Верховного суда Украины. А 26 июля 2023 года в Лондоне при посредничестве компании, которой он предоставил ложное заключение, Цюра обратился также в английский суд с ходатайством заставить Тищенко отказаться от его иска в Украине.

В дальнейшем, 2 августа, суд Англии и Уэльса своим решением обязал Тищенко до 4 августа подать заявление в Верховный суд Украины о том, что он отказывается от своего иска и просит признать предыдущие решения украинских судов недействительными.

Английский судья запретила ссылаться на решение первой и апелляционной инстанций по делу. Так, считает Сонюк, этот суд "осуществляет косвенное вмешательство в правосудие Украины".

"С юридической точки зрения вердикт английского суда выглядит абсолютно абсурдно. Ведь в решении прописано не только то, что Сергей Тищенко не может ссылаться на решения украинских судов (а это фактически означает их непризнание судом Англии в нарушение принципа взаимности и ст. 6 Европейской Конвенции по прав человека), но и чуть ли не дословно определено, как именно Тищенко следует прописать отказ от иска – с включением документов, которые он должен подать в суд. То есть осуществляется вмешательство в процессуальное право Украины", – убежден он.

По его словам, "под давлением британцев" украинский бизнесмен якобы был вынужден подать отказ от своего иска. В украинской юридической фирме "Ильяшев и Партнеры" указали, что невыполнение решения английского суда может обернуться штрафом, замораживанием банковских счетов и даже лишением свободы сроком до двух лет.

Сонюк добавил, что пока окончательное решение – за Верховным судом Украины (судьи А. Васьковский, С. Жуков, В. Погребняк), который будет рассматривать дело Тищенко 15 августа.

"Ведь если ВС примет отказ Тищенко от иска без рассмотрения жалобы по существу, это фактически станет признанием Украиной своей "бананности" на самом высоком уровне", – выразил убеждение эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июня 2022 года украинского бизнесмена Сергея Тищенко арестовали в Лондоне. Он известен в Украине как владелец обанкротившегося банка "Фортуна" и группы компаний "Фактор", а также фигурирует в многомиллионном деле о мошенничестве.

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