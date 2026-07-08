Мало кто знает: почему Эверест не является самой высокой горой в мире

Эверест считается самой высокой горой планеты (8848 метров), однако это утверждение верно лишь при одном способе измерения. Если считать высоту не от уровня моря, а от подножия, первенство переходит к гавайскому вулкану Мауна-Кеа.

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Именно поэтому географический рекорд самой высокой горы мира имеет неочевидный нюанс, о котором знают далеко не все. Об этом сообщает TwojaPogoda.

Почему Эверест не первый

В материале отмечается, что измерение высоты гор только от уровня моря не даёт полного представления об их истинных размерах. Эверест возвышается на поднятии континентальной плиты, поэтому расстояние от его подножия до вершины составляет примерно от 3650 до 4650 метров в зависимости от точки отсчета.

Иными словами, значительная часть его высоты приходится на естественное возвышение земной коры, на котором расположена гора.

В свою очередь, гавайский вулкан Мауна-Кеа возвышается над уровнем моря всего на 4207 метров, однако большая часть его массива скрыта под водой. Фактически гора берёт своё начало на дне Тихого океана, а сам остров является лишь её верхней частью.

Если же измерять Мауна-Кеа от дна океана до вершины, его общая высота достигает около 10 200 метров, что более чем на 1300 метров превышает высоту Эвереста при аналогичном принципе измерения.

Почему Мауна-Кеа выше Эвереста

Чтобы лучше объяснить разницу между двумя горами, авторы предлагают наглядное сравнение. Эверест можно представить как ребенка, стоящего на вершине высокого холма. В свою очередь, вулкан Мауна-Кеа напоминает взрослого человека, стоящего в глубоком озере, погрузившись в воду почти по грудь.

Над поверхностью видна лишь часть его высоты, хотя на самом деле он значительно выше. Именно поэтому, если учитывать полную высоту от основания, преимущество остается за гавайским вулканом.

Таким образом, Эверест по-прежнему удерживает звание самой высокой вершины над уровнем моря, однако по общей высоте от подножия его опережает Мауна-Кеа.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему на Земле нет гор высотой 10 или, например, 20 километров. Ответ кроется в законах физики и неожиданных механизмах формирования.

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