Почему на Земле нет гор выше 10 километров: причина может удивить

У земных ландшафтов существует строгий "предел" по высоте. Самая высокая гора на планете Эверест возвышается на 8848 метров над уровнем моря, а остальные высочайшие пики Гималаев лишь вплотную приближаются к этой отметке.

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Ответ на вопрос почему на Земле нет гор высотой 10 или, например, 20 километров кроется в законах физики и неожиданных механизмах формирования.

Тектоника против глубинных флюидов

Общепринятая теория гласит, что горные хребты образуются исключительно в результате столкновения литосферных плит, сминающих земную кору в колоссальные складки. Однако этот механизм применим далеко не ко всем массивам.

Многие горы во многом формировались не из-за тектонических столкновений, а под мощным давлением флюидов – газов и жидкостей, поднимающихся из глубоких недр Земли. Этот подъем неизбежно сопровождался последующим обрушением масштабных объемов породы. Этот процесс во многом напоминает то, как происходит дробление горных пород при направленных взрывных работах в карьерах.

Гравитационный лимит и прочность гранита

Главным ограничителем абсолютной высоты гор выступает земная гравитация, и это легко доказать с помощью простых физических формул. Сверху высота горы лимитирована пределом прочности гранита, который принято считать эталоном прочности для поверхностных горных пород.

Снизу предел определяется пластической деформацией – пределом текучести – под колоссальной нагрузкой, возникающей при сжатии пород. По мере роста горного массива критически увеличивается давление на породы у его подножия.

Если предел прочности и текучести этих пород превышается, фундамент горы начинает разрушаться и буквально "плыть". Поскольку плотность гранита и ускорение свободного падения на Земле являются постоянными величинами, физическая прочность горных пород жестко ограничивает высоту земных гор отметкой примерно в 10 километров.

Даже если бы прошлые глобальные катаклизмы резко вытолкнули какую-то вершину выше этого предела, она не смогла бы просуществовать долго: её основание было бы быстро разрушено под собственным весом, и гора бы опустилась.

Феномен хребта Кондер

Существует и другой, весьма специфический способ обрушения гор, который не позволяет им сохранять огромную высоту. Он связан с разрушением "полых" структур, изначально поднятых давлением жидкостей и газов из недр планеты. Ярчайшим примером такой геоморфологии является кольцевой хребет Кондер.

Когда из глубоких недр поднялся мощный поток вещества, поверхностные горные породы выгнулись, образовав гигантский купол. Однако после того, как глубинное давление спало, этот купол просто рухнул внутрь себя, создав уникальную кольцеобразную структуру. Во время этого грандиозного обрушения монолитная порода была раздроблена на мелкие фрагменты.

Уникальным свидетельством этого процесса служат богатейшие месторождения платины внутри формации. Веками речная вода вымывала оттуда огромные объемы разрушенных пород, содержащих этот драгоценный металл, подтверждая флюидную природу происхождения горы.

Вулканические кальдеры как финал проседания

Похожий принцип лежит в основе формирования древних вулканических кальдер. Когда изливается колоссальный объем магмы, вершина огромного вулкана теряет опору и полностью обрушивается внутрь опустевшего магматического очага.

Лишь значительно позже внутри этой гигантской впадины может вырасти новый, куда более скромный по размеру вулкан, наглядно иллюстрируя, что гравитация Земли бдительно следит за установленным 10-километровым лимитом.

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