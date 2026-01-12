Малайзия и Индонезия заблокировали чат-бот Маска: в чем причина

Правительства Индонезии и Малайзии ограничили доступ к чат-боту Grok AI от Илона Маска. Они стали первыми странами, которые запретили систему ИИ из-за возможности создания откровенного контента.

Об этом сообщает Bloomberg. Недавно ограничения на сервис ИИ ввели в Индии.

Индонезия и Малайзия запретили Grok

В Министерстве связи и цифровых технологий Индонезии объяснили ограниченный запрет Grok "защитой женщин, детей и всего сообщества от риска фальшивого порнографического контента, созданного с помощью технологии искусственного интеллекта". Более того, ведомство запросило Twiiter немедленно предоставить разъяснения по этому вопросу.

"Мы рассматриваем бессодержательные глубокие фейки как серьезное нарушение прав человека, достоинства и национальной безопасности в цифровом пространстве", – заявила министр связи Индонезии Меутия Хафид.

В свою очередь Малайзийская комиссия по вопросам связи и мультимедиа заявила об аналогичных ограничениях до Grok, пока не будут внедрены эффективные меры предосторожности, и уже предупредила Twiiter о предотвращении ИИ-контента, который может противоречить малазийскому законодательству

Этот шаг стран Юго-Восточной Азии произошел после того, как компания Маска, xAI, которая владеет Grok ограничила функцию создания изображений для большинства пользователей Twitter после того, как ИИ-помощник стал создавать раздетые изображения женщин и детей.

В Великобритании раскритиковали этот шаг xAI как недостаточный. В Индии тоже ввели ограничения, но не везде, и при условии, что в Twiiter"будут придерживаться местных законов о непристойном контенте". Вследствие этого, около 3500 единиц контента было заблокировано, а более 600 учетных записей, зарегистрированных в Индии, было удалено.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что искусственный интеллект и роботы кардинально изменят глобальное общество. Также он спрогнозировал будущее, в котором бедность будет ликвидирована, а работа станет необязательной.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Китае объявили старт мощной системы искусственного интеллекта, которая напрямую подключена к национальной сети суперкомпьютеров и способна самостоятельно выполнять сложные научные исследования. Пекинская техническая программа опередила анонсированную Дональдом Трампом реализацию американского ИИ-проекта Genesis Mission.

