Мадьяр заявил, что Нетаньяху могут арестовать в случае визита в Венгрию

Лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр, одержавший победу на недавних выборах, пригрозил арестом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. По его словам, главу израильского правительства могут задержать в случае его прибытия в Венгрию.

Мадьяр подчеркнул, что лично инициирует ордер на арест Нетаньяху. Об этом сообщает Al Jazeera.

Новые угрозы из Венгрии

Во время пресс-конференции лидер партии "Тиса" заявил, что он инициирует ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, выданный Международным уголовным судом, и задержит его по прибытии.

Также Мадьяр напомнил, что Венгрия останется членом Международного уголовного суда, из которого пока еще действующий премьер-министр Виктор Орбан начал выходить в прошлом году.

Ранее Венгрия отказалась арестовать израильского премьера во время его визита в Будапешт в апреле 2025 года. Именно перед визитом Нетаньяху Орбан объявил о выходе Венгрии из Международного уголовного суда, процесс, который, согласно уставу суда, вступает в силу через год, и гарантировал Нетаньяху иммунитет.

Что предшествовало

Международный уголовный суд в Гааге 21 ноября 2024 года официально выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также бывшего министра обороны Йоава Галланта. Их обвиняют в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в секторе Газа в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

Суд счел, что есть основания полагать, что Нетаньяху и Галлант намеренно лишали гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания (продовольствия, воды, лекарств, топлива и электричества). Также политикам вменяется ответственность за гибель людей и создание невыносимых условий жизни.

Суд в Гааге считает, что израильское правительство несет ответственность за "умышленное направление атак против мирных жителей Газы". Офис Нетаньяху назвал это решение "антисемитским и абсурдным". Израиль настаивает на том, что вел законную войну против ХАМАС и делал все возможное для минимизации жертв среди мирного населения.

В связи с этим 124 страны – участницы Римского статута (включая почти всю Европу, Канаду, Великобританию) формально обязаны задержать Нетаньяху, если он окажется на их территории. США и сам Израиль юрисдикцию МУС не признают.

