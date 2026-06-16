Орбан больше не сможет стать премьером: в Венгрии изменили конституцию

Парламент Венгрии проголосовал за поправки к Основному закону, одна из которых заключается в том, что должность премьер-министра нельзя занимать дольше восьми лет, даже с перерывами. Таким образом, Виктор Орбан больше не сможет быть премьер-министром.

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Об этом сообщило издание 444.hu. При этом указанный восьмилетний срок рассчитывается начиная с 2 мая 1990 года.

Что известно

Решение было принято двумя третями голосов. Это решение полностью поддержала партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадяр, а также представители партии "Ми Хазанк", в то время как "Фидес" Орбана была против. Теперь нужна только подпись президента Венгрии Тамаша Шуйока.

"Лицо, занимавшее должность премьер-министра в общей сложности не менее восьми лет, включая перерывы, не может быть избрано премьер-министром. При расчете этого восьмилетнего периода необходимо учитывать срок полномочий премьер-министра, который длился с 2 мая 1990 года или позже", – говорится в материале.

Таким образом, Виктор Орбан больше не может быть премьер-министром. Между тем в партии Орбана "Фидес" считают это персонализированным законодательством.

Отметим, что бывший премьер Орбан находился у власти 16 лет подряд, теперь он юридически теряет шанс вернуться на должность.

Также соответствующей поправкой парламент ликвидировал Управление защиты суверенитета и – ю структуру, которую Орбан создал в 2023 году для борьбы с "иностранным влиянием". По поводу этой структуры Петер Мадьяр ранее сказал, что интеллектуальную деятельность этого учреждения можно толковать только в негативном ключе" и что "вся деятельность, которой она смогла достичь с помощью миллиардов государственных средств, угрожая гражданам Венгрии, поглотила налоговые форинты венгерского народа".

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан переизбран председателем партии "Фидес". Это произошло в субботу, 13 июня, во время 32-го учредительного съезда партии в Будапеште. Конкурентов у экс-главы правительства не было.

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