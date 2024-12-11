L'Oréal: Люди для нас – это самая большая ценность

Важно создавать красоту, которая открывает возможности для каждого – таково кредо L'Oréal. 30 лет способствуют расширению прав и возможностей людей с инвалидностью и создают красоту, обеспечивающую потребности всех поколений.

L'Oréal поддерживает женщин во всем мире

L'Oréal основала благотворительный фонд L'Oréal Fund for Women. Он был создан в 2020 году в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19. женщин и девушек непосредственно и косвенно через партнерство с более чем 100 неправительственными организациями в 30 странах мира.

Наряду с благотворительностью бренды L'Oréal занимают лидирующие позиции в борьбе за права женщин и расширение их возможностей.

Группа L'Oréal также стремится расширить экономические возможности женщин через свою программу Solidarity Sourcing, которая поддерживает женщин-предпринимателей, одиноких матерей и жертв насилия, предоставляя им стабильные экономические возможности.

Так, в 2023 году эта программа позволила 42 571 женщинам из уязвимых сообществ найти работу и обеспечить себе достойный доход.

L'Oréal верит в молодежь

Благодаря инициативе Глобальная программа трудоустройства молодежи L'Oréal For Youth компания интегрирует молодые таланты в основу своего бизнеса.

L'Oréal ставит своей целью преодолеть разрыв между формальным образованием и рынком труда.

В 2023 году L'Oréal создала более 25 000 профессиональных возможностей для людей младше 30 лет и привлекла более 100 000 молодых людей через мероприятия по трудоустройству.

В L'Oréal создают красоту, которая двигает мир

Миссия L'Oréal состоит в том, чтобы создавать красоту, которая вдохновляет и двигает мир. Уже более века компания не только создает высококачественные косметические средства, но и обогащает жизнь сотрудников и потребителей. для каждого, здесь можете прочитать больше.

"Именно поэтому мы стремимся создать среду, где будут внедрять инновации и вносить свой вклад в то, чтобы мир стал лучше. Мы прилагаем усилия, чтобы удовлетворить уникальные стремления каждого человека, ценя их разнообразие и предоставляя им инструменты для полной реализации своего потенциала", – подчеркивают в компании.