Лидеры Ирландии, Шотландии и Уэльса намерены инициировать референдум о выходе из Соединённого Королевства — The Telegraph

В понедельник, 14 сентября, в Кардиффе (столице Уэльса) главы правительств Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии должны подписать совместную декларацию с требованием права на проведение референдумов о независимости. Кроме того, они планируют укрепить сотрудничество своих партий в вопросах самоопределения и других общих направлениях.

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Об этом сообщает The Telegraph. В саммите примут участие первый министр Шотландии Джон Свинни, первый министр Уэльса Рун ап Иорверт и первая министр Северной Ирландии Мишель О'Нил. К ним присоединится Мэри Лу Макдональд — президент Sinn Fein и лидер оппозиции в парламенте Ирландии.

По информации издания, участники саммита намерены совместно работать над новой кампанией за независимость. Встреча станет поводом для согласования общей позиции по вопросам самоопределения и будущего своих стран. По итогам переговоров они должны подписать меморандум о взаимопонимании.

Документ будет охватывать четыре направления: экономику, энергетику, Европу, а также международное сотрудничество и право на самоопределение. В частности, стороны согласятся, что их страны должны стать членами Европейского Союза: Шотландия и Уэльс — в качестве новых государств-членов, а Северная Ирландия — в составе Республики Ирландия. Кроме того, меморандум будет предусматривать укрепление отношений с европейскими "соседями" в рамках подготовки к обретению независимости.

Накануне саммита Свинни заявил, что впервые Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию возглавляют главы правительств, выступающие за независимость. По его словам, это свидетельствует о том, что нынешний статус-кво не является устойчивым и требует изменений.

Саммит состоится после заявления премьер-министра Великобритании Энди Бернема о том, что он готов согласиться на проведение нового референдума о независимости Шотландии, если в его поддержку будет "четкий консенсус" в обществе.

В то же время в письме к Свинни, отправленном в четверг, Бернем подчеркнул, что новый референдум о независимости Шотландии исключен до следующих всеобщих выборов. Он также отметил, что в настоящее время нет консенсуса в поддержку такого голосования и четких оснований полагать, что большинство жителей Северной Ирландии хочет выйти из состава Соединенного Королевства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп во время визита в Ирландию поддержал объединение Ирландии и Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании. Он назвал такой сценарий "замечательной вещью".

В Лондоне в ответ напомнили о положениях Соглашения Страстной пятницы, которое допускает проведение референдума о статусе Северной Ирландии, если появятся основания полагать, что большинство ее жителей проголосует за присоединение к Ирландии.

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