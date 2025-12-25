Крупнейший НПЗ Индии возобновил закупку российской нефти – СМИ

Индийская компания Reliance Industries Ltd. возобновила закупку российской нефти со скидкой. Ее фирма получает от поставщиков, на которых не распространяются санкции, направляя закупленные баррели на свой нефтеперерабатывающий завод в Гуджарате.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, крупнейший нефтепереработчик Индии заключил контракт с компанией RusExport на поставки танкерами Aframax. Полученную нефть Reliance отправляет на свой завод мощностью 660 тысяч баррелей в сутки, который поставляет продукты переработки внутренним потребителям.

"Возвращение компании на рынок, вероятно, уменьшит падение объемов закупок российской нефти Индией, которые, по словам официальных лиц, в этом месяце могут сократиться более чем вдвое", – сказано в статье.

Ранее сама Reliance приостановила закупки российской нефти после того, как 22 октября США ввели санкции против ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл". Штаты дали нефтеперерабатывающим заводам месяц на прекращение транзакций с этими двумя производителями.

Компания Reliance владеет и управляет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом в Джамнагаре, штат Гуджарат. Также она эксплуатирует там завод мощностью 700 тысяч баррелей в сутки, который специализируется на экспорте.

Как говорят источники, Reliance получила дополнительный месяц для приема судов, которые заказала до 22 октября. Последний груз в рамках этого исключения прибыл в Индию 17 декабря, до истечения срока его действия.

В Reliance сообщали, что ее экспортно-ориентированный нефтеперерабатывающий завод в последний раз принимал партию российской сырой нефти 20 ноября. С тех пор весь российский импорт поступал на ее нефтеперерабатывающий завод, ориентированный на внутренние продажи.

Как сообщал OBOZ.UA, экспорт российской нефти поднялся до самого высокого уровня за более чем 2,5 года. Однако объемы российской нефти, хранящейся на танкерах в море, несмотря на рекордные темпы экспорта, с конца августа выросли почти на 50% – из-за пробок в портах Азии. Особенно возросло количество "судов в пробках" у берегов Индии и Китая.

