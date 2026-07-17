"Конфликт будет иметь тяжелые последствия": Туск призвал политиков Польши и Украины предотвратить рост вражды

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал политиков в Варшаве и Киеве не допускать разжигания межнациональной вражды между поляками и украинцами. По его словам, конфликт между двумя народами будет иметь тяжелые последствия для обоих государств, поэтому ответственные политики должны предотвратить такое развитие событий.

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Об этом Дональд Туск заявил 17 июля во время выступления в Сейме. Он прокомментировал инцидент со смертельным исходом в городе Бытув на севере Польши.

Неважно, кто совершает насилие — поляк или украинец

По словам главы польского правительства, он внимательно ознакомился с отчетами правоохранительных органов, и на данный момент все имеющиеся данные свидетельствуют, что инцидент не был конфликтом на межнациональной почве.

Как отметил Туск, речь идет о бытовой драке, произошедшей на фоне употребления алкоголя.

Премьер подчеркнул, что для него не имеет значения национальность человека, совершающего насилие — это преступление, за которое должно последовать наказание.

"Для меня неважно, кто избивает, кто презирает других людей – украинец это или поляк. Если кто-то совершает такие поступки, он должен нести уголовную ответственность", – сказал Туск.

Нельзя допускать разжигания ненависти

Польский премьер предостерег от распространения ненависти к людям из-за их национальности или политических взглядов.

По его словам, худшим сценарием станет ситуация, когда общество пойдет по пути взаимного презрения и вражды.

"Худшее, что может с нами случиться, – это если мы пойдем по пути пренебрежения, ненависти и хейта по отношению к людям, которые думают иначе или имеют другую национальность. Это был бы ад, и некоторые хотят устроить нам такой ад", – заявил глава правительства.

В то же время Туск отметил, что видит "очень опасные тенденции" также в Украине.

"Задача ответственных политиков в Киеве и Варшаве – предотвратить эту тенденцию, потому что если мы начнем бить друг друга, то не нужно объяснять, чем это закончится", – подчеркнул он.

Украинские дипломаты осудили нападение

Посол Украины в Польше Василий Боднар решительно осудил преступление, заявив, что жестокому насилию нет оправдания в цивилизованном обществе.

В свою очередь Генеральное консульство Украины в Гданьске выразило соболезнования семье погибшего и подчеркнуло, что преступления не имеют национальности. Украинские дипломаты подчеркнули, что действия отдельных лиц не должны бросать тень на подавляющее большинство законопослушных граждан Украины, проживающих в Польше.

Что известно об инциденте

По данным польского следствия, драка произошла вечером 9 июля в центре города Бытув Поморского воеводства. По версии правоохранителей, 36-летний гражданин Польши и его 44-летняя партнерша подверглись нападению со стороны трех граждан Украины в возрасте 28, 30 и 37 лет.

Все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Следствие установило, что перед дракой польская пара вместе с одним из будущих подозреваемых употребляла алкоголь.

Мужчину с тяжкими телесными повреждениями госпитализировали в больницу в городе Кощежин, где он скончался 11 июля. Женщина получила более легкие травмы и не нуждалась в госпитализации.

Прокуратура предъявила трем подозреваемым обвинение в участии в избиении, в результате которого пострадавший получил тяжкие телесные повреждения и скончался. Расследование продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина отреагировала на новое постановление Сейма Польши по случаю годовщины трагических событий на Волыни 1943–1944 годов. В ведомстве подчеркнули, что Украина рассчитывает на конструктивный и профессиональный диалог с Польшей, а также выступает за продолжение совместной работы историков, поисковых и эксгумационных миссий.

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