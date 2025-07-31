Компания Маска построит 16-километровый тоннель в Нэшвилле: чем уникален этот проект

Компания Илона Маска по рытью тоннелей The Boring Company и губернатор Теннесси Билл Ли объявили о плане строительства 16-километровой подземной кольцевой дороги, которая соединит центр Нэшвилла и его конференц-центр Music City Center с местным аэропортом. Проект называется Music City Loop, а ездить по тоннелю можно будет только на электромобилях Tesla из автопарка компании-строителя.

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Об этом стало известно из пресс-релиза губернатора. Это заявление официально дало старт публичному процессу оценки потенциальных маршрутов, привлечения заинтересованных сторон из сообщества и окончательного утверждения планов по начальной фазе проекта.

Music City Loop будет использовать подземные тоннели под государственными дорогами, общее время в пути составит примерно 8 минут.

Компания The Boring Company намерена начать строительство сразу после завершения процесса утверждения, а первый участок системы Loop, как ожидается, начнет функционировать уже осенью 2026 года.

Согласно пресс-релизу, проект будет финансироваться компанией The Boring Company и ее частными партнерами, имена которых не называются.

Нэшвилл станет вторым городом, где компания The Boring Company откроет такую систему – первым был Лас-Вегас. Последние несколько лет компания провела в "городе грехов", копая и открывая тоннели вокруг конференц-центра Лас-Вегаса. У Маска утверждают, что на сегодняшний день там было совершено 3 миллиона поездок на автомобилях Tesla.

В чем выгода для города

По словам губернатора, Нэшвилл был выбран компанией The Boring Company благодаря своему быстрому росту, сильному экономическому потенциалу и стремлению к созданию умной, перспективной инфраструктуры.

Music City Loop ежедневно будет выводить тысячи автомобилей с наземных дорог, уменьшая пробки и создавая многочисленные рабочие места для жителей Теннесси.

Система Loop также продлит срок службы дорог Теннесси, уменьшит выбросы и предложит безопасный, быстрый и надежный вариант передвижения, особенно во время крупных событий, пиковых периодов проведения конгрессов в Нэшвилле и сезонного туризма.

Чем уникальна система Loop

Loop – это полностью электрическая, безвидовая, высокоскоростная подземная транспортная система, в которой пассажиры доставляются непосредственно к месту назначения.

В Music City Loop компании The Boring Company будут разрешены только автомобили Tesla, однако не все. Владельцам Tesla не разрешается самостоятельно ездить по Loop. Чтобы воспользоваться этой услугой, жители Теннесси и путешественники должны будут подойти ко входу Music City Loop, купить билет и проехаться на одном из электромобилей Tesla из парка компании в сопровождении опытного оператора Loop.

Заявлено, что система будет соответствовать или превышать строгие стандарты Национальной ассоциации пожарной безопасности в отношении пожарной безопасности и безопасности жизни. Тоннели являются герметичными, а входные/выходные точки имеют меры для предотвращения проникновения воды в случае наводнения.

Также отмечается, что благодаря компактному строительству тоннелей не нужно закрывать дороги, а вибрация и шум при строительстве являются минимальными.

Как сообщал OBOZ.UA, американская автомобильная компания Tesla впервые осуществила полностью автономную доставку с завода до дома клиента. Автомобиль Tesla Model Y самостоятельно доехал через весь город, включая автомагистрали.

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