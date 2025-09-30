'Количество диверсий растет': Чехия запретила въезд российским дипломатам без аккредитации

Чешское правительство приняло решение запретить въезд в страну российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, которые не имеют национальной аккредитации от Праги. Министр иностранных дел Ян Липавский назвал это превентивной мерой в ответ на увеличение количества диверсионных операций.

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х. Решение было принято на заседании правительства 30 сентября и касается всех международных аэропортов Чехии.

"Сегодня правительство запретило въезд в Чехию российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, которые не имеют национальной аккредитации от Чехии. Эта мера применяется в международных аэропортах", – говорится в сообщении.

По словам Липавского, именно он инициировал этот шаг, чтобы минимизировать риски деятельности агентов под дипломатическим прикрытием.

Глава чешского МИД подчеркнул, что количество диверсионных операций растет, поэтому власти страны не будут "рисковать из-за агентов под дипломатическим прикрытием".

"Мы подаем пример другим странам, и я буду и в дальнейшем добиваться самых строгих мер на уровне всего Шенгена. Мы защитим Чехию", – добавил он.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что провокации России и неоднократные нарушения ею воздушного пространства НАТО являются крайне безответственными с ее стороны. Страны-члены Альянса должны адекватно реагировать на нарушение правил, в частности военным путем, а именно сбивать самолеты, которые заходят в их пространство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чехии создадут специальную координационную группу для защиты государства от атак российских беспилотников. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала. Он подчеркнул, что главная задача – гарантировать безопасность граждан и своевременно реагировать на новые угрозы.

