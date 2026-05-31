Китай планирует в ближайшей перспективе нарастить грузовые перевозки с Европой в обход России – СЗР

Китай в ближайшей перспективе планирует существенно увеличить объемы грузовых перевозок с Европой, постепенно переориентируя логистические потоки в обход территории России. Речь идет о развитии альтернативного сухопутного маршрута, который уже сейчас приобретает стратегическое значение для региональной торговли.

Видео дня

Эти изменения могут существенно повлиять на глобальную транспортную архитектуру между Азией и Европой. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По данным разведки, Пекин делает ставку на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), также известный как "Срединный коридор".

Он проходит через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию, полностью минуя территорию РФ. Общая протяженность маршрута превышает 4 250 километров, при этом большая часть логистического пути проходит по территории Казахстана.

Несмотря на более сложную логистику по сравнению с российским транзитом, маршрут активно развивается. Его особенность заключается в сочетании железнодорожных перевозок, портовой инфраструктуры, паромных переправ и многоуровневых таможенных процедур. В то же время Китай и Казахстан наращивают сотрудничество в этом направлении, объясняя это высокими рисками использования российских маршрутов из-за санкционного давления и политической нестабильности.

Ключевую роль в развитии коридора играет Казахстан. Компания "Казахстанские железные дороги" (KTZ) планирует инвестировать около 10 млрд долларов США в модернизацию железнодорожной и портовой инфраструктуры до 2030 года.

Уже в 2026 году предусмотрено строительство около 900 километров новых железнодорожных путей, в том числе 300 километров на участке Аягоз – Бахты, что должно создать третий железнодорожный переход на границе с Китаем. Это позволит увеличить пропускную способность маршрута с 55 до 100 млн тонн грузов в год.

Для устранения "узких мест" в морской логистике KTZ также инвестирует более 100 млн долларов в приобретение шести новых грузовых судов для сообщения между портами Актау, Курык и Баку.

Параллельно компания готовится к первичному публичному размещению акций в 2026 году с возможным листингом в Лондоне, Гонконге и Казахстане. Полученные средства планируют направить на обновление подвижного состава и расширение логистических маршрутов.

По данным ассоциации ТМТМ, объемы перевозок по "Срединному коридору" демонстрируют стабильный рост: 2,76 млн тонн в 2023 году, 4,48 млн тонн в 2024 году и 4,12 млн тонн в 2025-м.

В первом квартале 2026 года по маршруту уже прошли около 173 поездов, каждый из которых состоял примерно из 55 контейнеров. Годовой план составляет 600 поездов с потенциальным дальнейшим ростом более чем на 60%.

"По оценкам аналитиков, когда ТМТМ заработает на полную мощность, Россия окончательно потеряет статус ключевого транзитного узла между Азией и Европой, что обернется потерей миллиардов долларов для нее", – отметили в СВР.

Также OBOZ.UA сообщал, китайские вооруженные силы готовят российских военнослужащих к войне в Украине. Стало известно, что в конце 2025 года Народно-освободительная армия Китая (НОАК) тайно проводила учебные программы для нескольких сотен российских военнослужащих на шести военных объектах в Китае.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!