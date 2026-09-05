Китай и США возобновили военные контакты после двухлетнего перерыва: известны подробности

Китай и США возобновили военные контакты на уровне военных командующих после перерыва, длившегося два года. Высокопоставленный офицер Народно-освободительной армии Китая, отвечающий за Тайваньский пролив, и его американский коллега из Тихоокеанского региона встретились в Канаде, чтобы восстановить связь между вооруженными силами обеих стран.

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Об этом сообщило издание South China Morning Post. Мероприятия длились три дня, в них приняли участие 32 представителя из 29 стран.

Что известно

Командующий Восточным театром военных действий и китайский генерал Ян Чжибин встретились на Конференции начальников генеральных штабов Индо-Тихоокеанского региона в Виктории, Британская Колумбия, в понедельник, 31 августа. Это была первая встреча после двухлетнего перерыва.

На этой встрече обсуждалась важность поддержания открытых каналов связи между военным командованием США и Китая "для снижения риска просчетов и содействия безопасному и профессиональному поведению между силами".

Мероприятия проходили с 31 августа по 2 сентября, в них приняли участие 32 военных представителя из 29 стран.

Отмечается, что это второй контакт с августа 2022 года, когда Китай сократил военные связи с США. Первый такой контакт состоялся в сентябре 2024 года.

"Последний подобный контакт состоялся на Гавайях на Конференции начальников генеральных штабов Индо-Тихоокеанского региона в сентябре 2024 года, когда Папаро провел переговоры с генералом Ву Янанем, тогдашним командующим Южным театром военных действий НВАК", — говорится в материале.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что американская нефтяная компания North American Blue Energy Partners (NABEP) переймет ряд нефтяных месторождений в Венесуэле, которые ранее эксплуатировали китайские компании и российская фирма. Передача активов происходит в рамках масштабного соглашения о добыче нефти между США и Венесуэлой.

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