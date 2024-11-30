Этот вопрос важен для Украины, для всего мира – и для канадцев. США к них под боком со всеми вытекающими последствиями. Среди которых и тот факт, что Канада лидирует в резко выросшем (в десятки раз!) после 5 ноября количестве запросов американцев на выезд в иные страны. Не говоря уже о значении южного соседа для экономики Канады.

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Премьер-министр Пьер Трюдо недаром сравнивал соседство с Соединенными Штатами со спаньем в одной постели со слоном. "Каким бы кротким и дружелюбным ни было животное, — сказал он в 1969 году в Вашингтонском пресс-клубе, — вы не сможете не чувствовать каждое его движение".

Но то были благостные времена, тогда как после недавних выборов американский слон совершенно непредсказуем, недружелюбен и, судя по всему, опасно болен. Кстати, 25 ноября Трамп заявил, что в первый же день президентства он введет 25%-е тарифы на канадские и мексиканские товары. Между прочим, 75% канадского экспорта идет в США, так что удар будет чувствительным. Пострадают и американцы – хотя бы потому, что 80% домов они строят каркасными, из дерева, а оно идет из Канады. Но Трампа это мало волнует.

Почему меня волнует Канада? Там живет семья моего сына, Федора Кирпичева. Он адвокат, ведет дела украинских иммигрантов и беженцев, а с первых дней войны также и дела кафедрального украинского собора Св. Софии. Громада ценит Федора, возможно, и читателям пригодится его помощь, время нынче лихое… Да и сам я подолгу живал в Монреале, вот уже 15 лет являюсь колумнистом тамошней газеты – и всерьез подумываю о переезде к сыну, если в США заварится совсем уж крутая каша.

Референдум по инфляции

Так называлась одна из недавних статей в одной из американских газет, посвященная осмыслению итогов недавних выборов. Да, высокомерный снобизм (голосуйте за нашего кандидата, а остальное не ваше дело) является одной из причин поражения демократов; да, они переоценили американцев и напрасно номинировали на пост президента женщину (еще и темнокожую) и невнятно преподносили свои экономические достижения и предложения. Но не это главная причина их поражения.

Его, кстати, часто описывают как разгром Харрис и сокрушительную победу Трампа, но после того, как пыль сражения улеглась, можно заключить, что такое впечатление создано лишь скоростью победы (к утру 6 ноября все уже было ясно) и спецификой американской избирательной системы, когда все решают семь колеблющихся штатов. В итоге у Трампа 312 голосов выборщиков против 226 у Харрис – да, большой разрыв. Плюс победа республиканцев в обеих палатах Конгресса.

Но бравурные краски блекнут, когда переходишь к иным данным. Так, на вечер 26 ноября подсчитано 77 055 615 голоса, отданных за Трампа, и 74 614 626 – за Харрис (49,8% и 48,3% соответственно). Уже не так эффектно. В свинг-штатах перевес Трампа был незначителен, доли процента, в легислатурах многих штатов демократы сохранили и улучшили позиции, так что у республиканцев не будет полной свободы рук.

В чем же причина поражения демократов? По большому счету, это высокие цены в магазинах. Выборы действительно стали референдумом по инфляции. Да, Джером Пауэлл, глава Федеральной резервной системы, играющей роль Центробанка, летом наконец-то победил ее, избежав при этом рецессии. Но было поздно, и цена лотка яиц вкупе с популистскими обещаниями Трампа понизить цены перевесили как блестящую экономику Байдена с ее рекордно низкой безработицей и заоблачными биржевыми индексами, так и приверженность демократическим ценностям.

Не помогли и предложения Харрис бороться со спекулятивными повышениями цен – ее обвинили в стремлении установить в США социализм. А жаль, у нас полно примеров такого завышения цен, я интересовался этим вопросом. Взять хотя бы сеть магазинов Publix, принадлежащую сторонникам Трампа, – в них цены намного выше, чем в других сетях, а перед самыми выборами они и вовсе взлетели за облака, чтобы создать впечатление плохой экономики.

Второй ингредиент дешевой похлебки, которой Трамп купил избирателей – это ксенофобия, замаскированная под борьбу с нелегальной иммиграцией, и враги, внутренние и внешние. Все популисты прибегали к этой острой приправе в политической кухне, начиная с Гитлера. Народ любит такие простые блюда.

Что касается нелегальных мигрантов, депортацию которых Трамп грозит начать в первые же сутки своего президентства, то экономисты в один голос предупреждают, что это не только встанет в большие деньги (депортация по миллиону человек в год потребует 11 лет, создания сети концлагерей, привлечения армии – и триллиона долларов!), но и приведет к тяжелым последствиям для многих отраслей. Это строительство и аграрный сектор, гостиничное дело и сфера услуг, оптовая и розничная торговля, транспорт и складское дело, производство, горное дело и добыча. Возникнет дефицит рабочей силы, товаров и услуг, взлетят цены, а наши города потонут в грязи и мусоре.

Пострадает и бюджет, многие бюджеты. Мало того, что придется платить за депортацию, так еще они недосчитается налогов. В 2022 году нелегалы заплатили $46.8 млрд федеральных налогов, $29.3 млрд штатовских и местных налогов, $22.6 млрд – в фонды Social Security и $5.7 млрд в систему медицинского страхования Медикэр

Впрочем, тема нелегалов и новых иммигрантов скорее по иной причине нашла отклик в сердцах даже иммигрантов же, но прибывших раньше и успевших стать на ноги. Этот эффект хорошо известен – с трудом влезшие в автобус люди кричат водителю: "Закрывай двери, автобус не резиновый!" Сейчас то же самое: "Америка не резиновая!" — кричат едва прижившиеся иммигранты. В том числе русскоязычные и латинос.

Трамп умело сыграл на низменных свойствах людей и в итоге все сводится к первой причине, к меркантильности (в Украине сказали бы – к жлобству). Люди не хотят делиться с "понаехавшими": мы тяжело работали, а они приехали на все готовое и пользуются пособиями и социальными программами, которые мы оплачиваем своими налогами. Трамп прав, выслать их всех! То, что они сами не брезговали социальными льготами, а их родители и сейчас сидят на пособиях, не в счет. Они уже влезли в американский автобус, водитель, закрывай двери!

В Канаде то же самое. Там недавно проводили опрос индусов (у них большая диаспора): как вы относитесь к росту иммиграции из Индии? Ответ: en masse отрицательно. Именно появление в Индии, да и в иных странах множества фирм, оформляющих фиктивные документы на получение гостевой визы в Канаду, привело к наплыву фактически нелегальных иммигрантов, перегружающих социальную систему страны. Контроль не помогает.

Премьер Джастин Трюдо пытается затормозить этот наплыв. Да, влияние Трампа, показавшего популярность такого пути в массах и его пользу в политических сражениях, очевидно, но спрашивается, почему меры не были приняты раньше? Это было нетрудно, ведь в Канаде нет такого накала политической борьбы и такой поляризации общества, как в США.

Что ждет Америку?

Есть два ответа на этот экзистенциальный вопрос. Первый пессимистичен: Трамп сломает демократическую систему и установит диктатуру. К тому есть все предпосылки. Трамп, это надо признать, за время первой своей каденции смог изрядно расшатать наши хваленые сдержки и противовесы, считавшиеся незыблемыми. Оказалось, что система не так уж прочна, а он извлек необходимые уроки и основательно подготовился к новой попытке.

С 2022 года ведется подбор и подготовка людей, которые заменят те 50 000 чиновников всех основных органов правительства, на ключевые должности в котором Трамп назначит (уже назначает) безусловно лояльных ему людей. В том числе – и в первую очередь – в армии и прочих силовых структурах. Среди назначенцев и большинство авторов "Проекта 2025", в котором на тысяче страниц изложен план перехода США к ультраправой авторитарной диктатуре. Что прозрачно говорит о намерениях Трампа.

Готовятся – он открыто об этом говорит и его следует понимать буквально – политические репрессии, и уже составляются проскрипционные списки (русскоязычные с Брайтон-Бич в первых рядах стукачей). Врагов вождя, а он весьма обидчив, объявят врагами Америки. Вспоминаются враги народа при Сталине, не так ли? И так далее, см. становление фашизма в Германии и красной диктатуры в СССР. Все произойдет уже в течение следующего года, гораздо быстрее, чем Путин проделал это с Россией.

Второй ответ сводится к тому, что система окажется сильнее, и Трампу не удастся ее сломать. Мол, снятие скандальной кандидатуры замешанного в сексуально-криминальных похождениях сенатора от моей Флориды Мета Гейца, которого Трамп номинировал на пост генерального прокурора, то есть главы Минюста (!), показало это – даже среди республиканцев нашлись сенаторы, которые дали понять, что не допустят столь одиозную фигуру блюсти американские законы. Да и синие штаты окажут сопротивление попыткам установить диктатуру.

Я тоже надеюсь на такой исход – очень уж не хочется доживать остаток дней при фашизме. Но боюсь, что в любом варианте Америку с большой вероятностью ждет хаос. Возможно, кровавый. Господи, пронеси чашу сию! God bless America!