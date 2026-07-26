Как выглядит обновленный российский FPV-дрон "Бумеранг": опубликованы фото

Российские войска начали применять модернизированную серийную версию FPV-дрона "Бумеранг", оснащенную новыми средствами связи и наведения. Заявленные технические изменения должны повысить его устойчивость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и эффективность при выполнении боевых задач.

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Обновленный "Бумеранг" получил ряд изменений в системах управления и передачи видеосигнала. Об этом сообщает украинский специалист в области военных радиотехнологий Сергей Flash.

Среди ключевых особенностей модернизированного FPV-дрона "Бумеранг" называют систему наведения на цель, использование разнесённого приёма сигнала, механизм быстрой смены рабочих частот антенн, а также передачу видеосигнала на частотах свыше 6 ГГц. Такие решения призваны улучшить качество связи между оператором и беспилотником и уменьшить влияние помех во время полета.

Ранее специалисты уже исследовали трофейные образцы "Бумеранга" и отмечали, что конструкция дрона построена преимущественно на доступных коммерческих компонентах. В частности, было обнаружено использование камеры Foxeer, видеопередатчика Reaper Extreme, электродвигателей F80 PRO KV1900, приемника BetaFPV и других серийных компонентов, широко представленных на гражданском рынке.

Каркас беспилотника изготовлен из текстолита, а конструкция предусматривает крепление для боевой части, которая детонирует после поражения цели. Использование широко распространённых деталей позволяет поддерживать серийное производство даже в условиях ограничений на поставки отдельных высокотехнологичных компонентов.

В состав комплекса входят оператор, управляющий полетом через FPV-очки, и помощник, который запускает беспилотник и контролирует маршрут. Благодаря FPV-системе оператор получает изображение в режиме реального времени, что обеспечивает более точное наведение на движущиеся цели и маневрирование на высокой скорости.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Херсонской области российские террористы начали активнее использовать для нанесения ударов FPV-дроны, управляемые с помощью оптоволоконного кабеля. Главная опасность таких беспилотников заключается в их полной неуязвимости к средствам радиоэлектронной борьбы.

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