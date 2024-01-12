Сейчас очень много вопросов вызывает предоставление нам помощи от США.

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Надвигается выборы Президента там (ноябрь 2024), накаляются политические страсти. А давайте-ка разберёмся, как все работает в Америке - избирательная система, налоговая. И почему собственно это такая успешная страна. Начнём с выборов.

Как известно в США две основные политические партии Республиканская и Демократическая. Они имеют давнюю историю, огромное количество зарегистрированных сторонников и систему партийных структур в каждом штате. На выборах Президента эти две партии выдвигает кандидатов, которые определяются методом праймериз - предварительных голосования в каждом штате. По итогам набранных в ходе праймериз очков и определяется кандидат от партии на итоговых съездах, которые проводятся летом. При этом, если действующий Президент решает баллотироваться на второй срок ,то его победа в праймериз и выдвижение практически гарантированы.

В этом избирательном цикле Президент представляет Демократов, значит его соперника на будущих выборах в соревновательном процессе выбирают Республиканцы. Первое предварительное голосование состоится в Айове в понедельник. Опросы общественного мнения показывают, что лидируют три кандидата - бывший Президент Трамп, его поддерживают 54 процента избирателей, бывший посол США в ООН Никки Хейли - 22% и губернатор Флориды Рон ДеСантис -13%.

Следующий важный стартовый раунд пройдёт в штате Нью Гемпшир 23 января. Системы предварительного отбора бывают двух типов - кокус и праймериз. Они отличаются тем, что кокусы проводятся не администрацией штатов, а самими партийными организациями на специальных собраниях, где и происходят голосования. Праймериз же проводятся как обычные выборы, на избирательных участках. При этом есть некоторые отличия в кокусах у Демократов и Республиканцев.

В общем, в понедельник старт важного процесса, который во многом определит лицо мира на ближайшее будущее. И, если кокус в Айове это разминка, то, победитель первого полноценного праймериз в Нью Гемпшире по статистике и становится затем кандидатом в Президенты.

Будем следить и разбираться.