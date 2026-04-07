К операции могли привлекать дополнительные силы: в Иране нашли документы майора из поисковой команды, которая спасла члена экипажа F-15

В Иране нашли и обнародовали документы, которые могут принадлежать одному из членов поисковой команды Сил специальных операций Соединенных Штатов Америки. Эта группа занималась поиском и эвакуацией офицера систем вооружения (WSO) сбитого истребителя F-15E.

Об этом сообщило "Милитарный" по результатам анализа фотографий, опубликованных иранским изданием Tehran Times. Документы принадлежат майору Воздушных сил США Аманде М. Райдер, однако неизвестно, была ли она в составе именно этого подразделения, которое обычно привлечено к спасению пилотов. Возможно, в операции задействовали дополнительные вспомогательные силы.

Что известно

В Иране обнародовали документы, которые якобы нашли на месте одного из уничтоженных самими американцами во время эвакуации специализированных самолетов HC-130J Combat King II — предназначенного для координации и дозаправки поисковых групп.

"Судя по фото, это общая карточка доступа Министерства обороны США и краткосрочное разрешение на пребывание, выданное израильской пограничной службой", – отметило издание.

Документы принадлежат майору Воздушных сил США Аманде М. Райдер. Быть спасенным членом экипажа сбитого F-15 она не могла, поскольку спасенный пилот – мужчина, и он имеет звание полковника.

Обычно такие операции по спасению пилотов выполняет 24-я эскадрилья специальной тактики Воздушных сил США. Однако принадлежала ли Аманди М. Райдер именно к этому подразделению, пока неизвестно. Возможно, к операции по спасению членов экипажа привлекли дополнительные силы.

"Известно, что к спасению пилотов обычно привлекают 24-ю эскадрилью специальной тактики Воздушных сил США, которая, в частности, имеет на вооружении самолеты HC-130J и вертолеты AH-6 Little Bird. Эта эскадрилья Сил специальных операций Воздушных сил США находится в прямом подчинении Объединенного командования ССО США", – написало издание.

Кто такая Аманда М. Райдер

Издание проанализировало открытые источники и обнаружило, что курсантка программы Reserve Officers' Training Corps Аманда М. Райдер получила первичное офицерское звание второго лейтенанта Воздушных сил США в мае 2014 года.

В начале 2016 года в том же звании второго лейтенанта она проходила службу в качестве члена экипажа 366-й эскадрильи по техническому обслуживанию оборудования.

Более поздних данных в открытых источниках о развитии карьеры или возможной смене места службы Аманды М. Райдер найти не удалось.

"366-я эскадрилья технического обслуживания обеспечивает безопасное и надежное обслуживание оборудования на земле и на борту для самолетов F-15E/SG. Подразделение обеспечивает боевую готовность личного состава и техники для поддержки подготовки летчиков, а также оказывает поддержку в реальных операциях по всему миру", – говорится в исследовании.

Что предшествовало

Утром 3 апреля в Иране зафиксировали падение американского военного самолета F-15E, в провинции Бойерахмед. США начали поисково-спасательную операцию для эвакуации экипажа, тогда как иранские силы и местные жители также ищут пилотов в горной местности.

В Пентагоне подтвердили факт проведения спасательной операции. Один из собеседников Axios отметил, что "речь идет об экипаже американского самолета, который оказался на территории Ирана", в то же время иранские медиа сообщили о задержании одного из пилотов. США привлекли поисково-спасательную операцию для эвакуации двух пилотов. По данным источников, в ней участвовали вертолеты Black Hawk и транспортный самолет Hercules C-130.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил спасение обоих членов экипажа сбитого над Ираном в пятницу истребителя F-15: второго из них спасли в ходе масштабной наземной операции в иранских горах. В операции, по его словам, приняли участие "десятки самолетов", а также спецподразделение коммандос, все участники операции вместе со спасенным офицером вернулись в США.

