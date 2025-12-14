Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля ликвидировала высокопоставленного командира ХАМАС Раеда Саеда. Террорист был одним из организаторов терактов 7 октября 2023 года в Израиле.

Командира боевиков уничтожили в результате удара по автомобилю в городе Газа. Об этом сообщает Reuters.

Подробности ликвидации террориста

Это было самое громкое убийство высокопоставленного деятеля ХАМАС с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газа в октябре. В совместном заявлении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац заявили, что Саед стал целью нападения в ответ на атаку ХАМАС, в результате которой пострадали двое солдат.

По данным органов здравоохранения Газы, в результате нападения на автомобиль в городе Газа погибли пять человек и по меньшей мере 25 получили ранения. ХАМАС и медики пока не подтвердили, что Саед был среди погибших.

ХАМАС заявил о нарушении перемирия

Палестинская террористическая организация пожаловалась, что ликвидация боевика нарушает договоренности о перемирии. Израильский военный чиновник охарактеризовал Саеда как высокопоставленного члена ХАМАС, который помог создать и развить сеть производства оружия этой группировки.

Чиновник заявил, что в последние месяцы он предпринимал действия по восстановлению потенциала ХАМАС и возобновлению производства оружия, что является вопиющим нарушением режима прекращения огня.

По словам источников, Саед ранее возглавлял батальон ХАМАС в городе Газа, один из крупнейших и лучше всего оснащенных батальонов группировки. В своем заявлении ХАМАС осудил нападение как нарушение соглашения о прекращении огня, но не сообщил, пострадал ли Саед, и воздержался от угроз ответных мер.

Как ранее писал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил категорически против палестинской государственности. Его позиция не изменилась, несмотря на заключение перемирия с террористами ХАМАС и, как выразился он, "несмотря на внутреннее и внешнее давление".

