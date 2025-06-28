В Израиле заявили о ликвидации командира 'Хезболлы': что известно

В Кунине на юге Ливана Армия обороны Израиля ликвидировала террориста Хасана Мохаммада Хамуди. Он был командиром противотанкового ракетного подразделения "Хезболлы".

Видео дня

Хамуди был убит в собственной машине в результате дроновой атаки в субботу, 28 июня, передает L'Orient Today. По данным издания, жертва находилась на водительском сидении, когда произошел удар с воздуха.

Предварительно, еще один человек получил ранения.

Со ссылкой на ЦАХАЛ The Times of Israel пишет, что Хамуди "руководил многочисленными атаками противотанковых ракет на Израиль".

Ранее, в ходе конфликта между "Хезболлой" и Израилем, был ликвидирован один из братьев Хамуди.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Организация Объединенных Наций и Израиль вновь обменялись обвинениями в сотрудничестве с мародерами в секторе Газа. Поводом для этого стала работа израильских Центров распределения гуманитарных грузов GHF – в ООН считают, что военные в анклаве якобы помогают грабить гумпомощь. В МИД страны ответили: "Обвинения Израиля в провалах ООН и действиях террористов ХАМАС – это намеренная тактика".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!