Блог | Израиль сегодня почувствовал, чего стоят "гарантии безопасности" от Москвы
Знаєте, чому Ізраїль максимально дистанційонувався від військової допомоги Україні? Він був впевнений, що Росія має такий рівень впливу на ХАМАС та Іран, який дозволить Єрусалиму відчувати себе у відносній безпеці.
Чого коштують "гарантії безпеки" від Москви, Ізраїль відчув сьогодні у повній мірі. Він, безумовно, впорається з цією ситуацією і висновки, сподіваюсь, зробить. Вони очевидні: довіряти у чомусь Москві - це добровільно просовувати свою голову у зашморг.
Росія повинна бути знищена - ось єдиний рецепт припинення всіх війн на планеті.
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