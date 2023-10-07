Знаєте, чому Ізраїль максимально дистанційонувався від військової допомоги Україні? Він був впевнений, що Росія має такий рівень впливу на ХАМАС та Іран, який дозволить Єрусалиму відчувати себе у відносній безпеці.

Чого коштують "гарантії безпеки" від Москви, Ізраїль відчув сьогодні у повній мірі. Він, безумовно, впорається з цією ситуацією і висновки, сподіваюсь, зробить. Вони очевидні: довіряти у чомусь Москві - це добровільно просовувати свою голову у зашморг.

Росія повинна бути знищена - ось єдиний рецепт припинення всіх війн на планеті.