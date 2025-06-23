Израиль предложил Ирану прекратить войну 'в ближайшие дни', иначе подорвет режим Хаменеи – СМИ

Израиль хочет, чтобы война с Ираном закончилась "в течение нескольких дней", и уже направил соответствующее сообщение Тегерану. В то же время израильтяне отмечают, что у них все еще есть возможности для эскалации.

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Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на 12-й канал. Высокопоставленные израильские чиновники сообщили, что Израиль близок к достижению своих военных целей.

При этом у него все еще есть возможности для эскалации "в виде тысяч целей, которые подорвут позиции верховного лидера Али Хаменеи".

Отмечается, что Израиль рассматривает ливанскую модель как образец того, как можно гарантировать, что Иран не попытается восстановить свой ядерный и ракетный потенциал.

"После того, как "Хезболла" согласилась на прекращение огня в ноябре, Израиль неоднократно наносил удары по объектам и боевикам "Хезболлы", чтобы гарантировать, что поддерживаемая Ираном группировка не сможет совершать нападения или восстанавливать инфраструктуру в ближайшей перспективе", – сказано в сообщении.

Reuters со ссылкой на слова трех израильских чиновников также пишет о том, что Израиль стремится завершить свою кампанию в Иране как можно быстрее и уже передал об этом сообщение Соединенным Штатам Америки. Однако отмечается, что многое зависит от следующих шагов Тегерана.

По словам двух других чиновников, израильские лидеры пытаются разработать точную стратегию завершения кампании и прекращения ракетных и беспилотных атак со стороны Ирана, чтобы избежать ударов "глаз за глаз", которые парализуют страну.

Другой источник издания сообщил, что израильские военные дали понять, что они близки к достижению своих целей.

Как писал OBOZ.UA, 23 июня Иран совершил новую серию массированных ударов по Израилю. Баллистические ракеты атаковали израильские территории в несколько волн, это длилось около сорока минут. Сообщается по меньшей мере о семи местах прилетов.

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