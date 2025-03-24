Израиль ликвидировал второго высокопоставленного террориста ХАМАС за сутки: что известно о спецоперации

Утром 23 марта Израиль ликвидировал Исмаила Бархума – члена политического бюро и премьер-министра ХАМАС в секторе Газа. Это второй убитый высокопоставленный чиновник террористической группировки за сутки.

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Армия обороны Израиля сообщила, что Бархум находился внутри комплекса больницы Насера ​​в Хан-Юнисе. "Удар был нанесен после обширного процесса сбора разведданных и с использованием точных боеприпасов, чтобы максимально уменьшить вред окружающей среде", – заявила пресс-служба.

"Террористическая организация ХАМАС эксплуатирует гражданскую инфраструктуру, подвергая жестокой опасности население Газы. Циничное использование действующей больницы в качестве убежища для планирования и осуществления смертоносных террористических атак является прямым нарушением международного права", – сказано в заявлении военных.

В ХАМАС позже подтвердили гибель Бархума. Террористы утверждают, что чиновник якобы проходил лечение в медучреждении.

Израильский министр обороны Исраэль Кац сообщал, что Бархум был "новым премьер-министром ХАМАС в секторе Газа, сменившим Иссама Даалиса, предыдущего премьер-министра, ликвидированного несколько дней назад".

Из 20 членов политбюро ХАМАС, избранных в 2021 году, 11 были ликвидированы, а семеро наверняка или с большой долей вероятности находятся за пределами анклава.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно об успешной атаке Израиля в ночь на 23 марта по окрестностям города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Под обстрелом погибли член политбюро террористического движения ХАМАС Салах аль-Бардавиль и его жена.

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