Израиль имел своих агентов в Иране еще с 2010 года – Times

Израиль годами "находился на земле" в Иране. На протяжении многих лет – по меньшей мере с 2010-го – агенты израильской разведки тайно собирали разведданные и установили, что военная инфраструктура Исламской Республики была гораздо более обширной, чем считалось ранее.

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Об этом сообщило The Times со ссылкой на источник в разведке, а также просочившиеся разведдокументы. "Израиль начал готовиться к нападению на Иран еще в 2010 году, основываясь на разведданных о его ускоряющейся оружейной программе", – заявило издание.

Судя по изученным журналистами документам, к концу 2024 года Исламская Республика Иран продвинулась дальше стадии исследований по созданию ядерного материала для вооружения – до точки проведения экспериментов по созданию взрывного устройства "в течение нескольких недель".

Что касается регулярного вооружения, то Иран намеревался производить десятки ракет большой дальности класса "земля-земля" в месяц и до 1000 в год с заявленной целью накопить запас в 8000 штук. Эксперты оценивают, что на 13 июня 2025-го, когда Иерусалим начал атаку на Тегеран, у Исламской Республики было около 2000–2500 баллистических ракет.

Согласно отчету, у Израиля были сотрудники разведки, которые составили карту расположения ядерного объекта в Натанзе, прежде чем он был атакован и уничтожен. Также шпионы проникли на такие объекты, как Исфахан, Нур, Могде, Шариати и Шахид Мейсами.

Агенты в Иране, по словам источников, посетили все цеха и фабрики, которые впоследствии подверглись атакам.

Разведывательные документы также показывают, что Израиль проник в штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции (которая тоже была одной из целей операции "Восходящий лев").

Масштаб проникновения в структуры режима только усилил паранойю в Тегеране. За 12 дней боевых действий власти Ирана арестовали десятки людей, подозреваемых в шпионаже.

Как ранее писал OBOZ.UA, СМИ заявили, что в 2024 году Иран якобы готовил покушение на тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа. В сентябре, во время его предвыборной кампании, в Америку прибыли иранские киллеры, однако разведка обнаружила угрозу и предупредила штаб республиканца.

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