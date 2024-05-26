Израиль и ХАМАС решили возобновить переговоры о прекращении огня

Руководитель израильской разведывательной службы Моссад встретился с главой ЦРУ и премьер-министром Катара. После этого сразу несколько известных изданий рассказали о возобновлении переговоров между представителями Израиля и террористами ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

В частности, Reuters приводит слова официального представителя, "знающего детали вопроса", который сказал, что было принято решение возобновить переговоры уже на следующей неделе. Также эту информацию косвенно подтвердили представители ХАМАСа, заявив, что дата следующего райнда переговоров еще не определена.

Источник издания утверждает, что "переговоры будут на основе новых предложений под руководством посредников Египта и Катара и при активном участии США". Официальных заявлений по этому поводу от указанных сторон не было.

На происходивших ранее переговорах Израиль добивался освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС. В свою очередь, ХАМАС требует прекращения войны и освобождения палестинских заключенных в Израиле.

Но процесс переговоров был прерван, когда Израиль продолжил наступление на юге в секторе Газа, в частности, в городе Рафах. Израильские военные не останавливаются даже после того, как Верховный суд ООН отдал приказ Израилю прекратить атаку на указанный город.

Также Израиль вернулся в города на севере Газа, где израильские военные пытаются помешать ХАМАСу восстановить свои позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, главный прокурор МКС в Гааге Карим Хан подал ходатайство об ордерах на арест Нетаньяху, Галанта, а также лидера ХАМАС Яхьи Синвара и двух других чиновников группировки. Он считает, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечества в секторе Газа.

США уже приостановили передачу бомб Израилю из-за начала его военной операции в Рафахе в секторе Газа. Президент Джо Байден заявил, что Вашингтон откажется от поставок вооружения, включая снаряды для артиллерии, если в Рафах вторгнется израильская армия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!