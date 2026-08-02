Израиль хочет создать революционный аналог F-35: что известно

Израиль планирует разработать собственный беспилотный боевой самолет нового поколения, возможности которого будут сопоставимы с американским истребителем пятого поколения F-35. Данный шаг отражает курс Иерусалима на снижение зависимости от прямой американской военной помощи.

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Кроме того, израильская оборонная промышленность стремится перейти к совместному с США производству и национальной технологической независимости. Об этом сообщает Bloomberg.

Новая стратегия израильской оборонки

Масштабную инициативу озвучил чиновник, беседовавший с журналистами на условиях анонимности ввиду деликатности обсуждаемых вопросов. По его словам, Израиль планирует поэтапно сократить объем американской военной помощи в течение ближайшего десятилетия.

Вместо безвозмездной поддержки страну интересует смещение акцента на совместную разработку и производство высокотехнологичной военной техники. К реализации проекта нового боевого БПЛА также могут быть привлечены и другие зарубежные государства-партнеры.

Боевой беспилотник уровня F-35

На сегодняшний день Израиль уже обладает развитым парком военных беспилотников, однако большинство из них оснащены винтовыми двигателями и используются в основном для решения тактических задач наблюдения, разведки и нанесения точечных ударов.

Новый проект предполагает создание принципиально нового класса военной техники. Функционал F-35 в беспилотном формате будет обладать высокой стелс-малозаметностью, передовой радиоэлектроникой и ударным потенциалом, близким к истребителю F-35 Lightning II.

Перенос возможностей F-35 на беспилотную платформу позволит выполнять сложнейшие задачи в зонах с плотной ПВО противника без риска для жизни пилотов.

Политический контекст

Пересмотр оборонной стратегии происходит на фоне изменений в отношениях с США. Дорогостоящее противостояние с Ираном и масштабные разрушения в ходе израильской кампании в секторе Газа существенно подорвали прежде прочную двухпартийную поддержку Иерусалима в Вашингтоне.

В Капитолии развернулись острые дебаты о том, следует ли США в целом продолжать поставки вооружений Израилю. Возросшая угроза введения политических ограничений на продажу американского оружия подтолкнула израильское руководство к активному поиску внутренних и альтернативных внешнеторговых решений.

Исторический опыт Израиля

Израиль уже сталкивался со сложными ситуациями из-за ограничений со стороны ключевых поставщиков оружия. Попав под ограничения Франции, Израиль наладил выпуск собственных боевых самолетов "Нешер" и "Кфир", хотя через несколько лет их производство было прекращено.

Десять лет спустя под сильным давлением Вашингтона Израиль вынужден был отказаться от разработки перспективного истребителя-бомбардировщика "Лави". В тот период США стремились не допустить появления сильного конкурента американскому оборонному экспорту как на израильском, так и на мировом рынке.

Поэтому сегодня, когда Израиль ведет боевые действия сразу на нескольких фронтах, исторический урок закрытия проекта "Лави" и текущие дискуссии в Конгрессе США делают создание собственного реактивного боевого БПЛА класса F-35 ключевым шагом к обеспечению долгосрочного военного и технологического суверенитета страны.

Напомним, Кабинет безопасности Израиля одобрил ввод международных стабилизационных сил в сектор Газа. Это предусмотрено планом прекращения огня для анклава, предложенным президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщал OBOZ.UA, израильские военные активно возводят земляной барьер внутри сектора Газа, который фактически делит территорию на две части. По данным спутниковых снимков, протяженность укреплений уже превышает десятки километров и продолжает расти.

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