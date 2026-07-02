Из искусственных яиц вылупились птенцы гигантских моа, живших 600 лет назад: как это удалось

Американская компания Colossal Biosciences провела успешное испытание технологии искусственного яйца, из которого вылупились 26 здоровых птенцов. Эту разработку считают одним из ключевых этапов проекта по восстановлению гигантских моа — нелетающих птиц, вымерших около 500–600 лет назад.

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Птенцы вылупились в штаб-квартире компании в Далласе после примерно 21 дня развития, что соответствует естественному инкубационному периоду. Об этом сообщает Reuters.

Они родились не из естественных яиц, а из специально разработанной искусственной платформы, которая воспроизводит основные функции скорлупы.

Технология состоит из биоинженерной силиконовой мембраны, расположенной внутри жесткой оболочки. Она обеспечивает газообмен, поддерживает необходимую температуру и влажность, а также восполняет вещества, которые в естественных условиях поступают из скорлупы, в частности кальций для формирования скелета. Это позволяет эмбриону нормально развиваться, а исследователям — наблюдать за его ростом в режиме реального времени.

Такая технология необходима для будущего возрождения моа, ведь яйца этих птиц были примерно в восемь раз больше яиц эму — их ближайшего современного родственника. Из-за этого использовать современных птиц в качестве суррогатных родителей практически невозможно.

В настоящее время проект по восстановлению моа находится на стадии секвенирования генома. Учёные реконструируют ДНК девяти вымерших видов моа, после чего планируют перенести характерные генетические признаки на близкородственный современный вид — эму.

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