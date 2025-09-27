Ученые близки к возвращению истребленных птиц додо: что известно

Додо – символ безвозвратных потерь, которые понесла природа из-за человеческой жестокости и недальновидности. Эта птица была полностью истреблена в XVII веке. Последний раз ее видели в 1662 году, менее чем через семьдесят лет после того, как европейцы впервые открыли этот вид.

С тех пор додо стал олицетворением человеческого вмешательства, которое может мгновенно изменить баланс в мире живой природы. Но сегодня ученые заявляют: возвращение этого вида может стать реальностью уже в ближайшие десятилетия.

Клеточные технологии: прорыв в генетике

Птицы жили на Маврикии сотни лет в условиях отсутствия хищников, поэтому не выработали инстинкта избегать угрозы.

Прибытие голландских моряков в 1598 году, а вместе с ними собак, кошек и свиней, стало роковым. Уже через несколько десятилетий от птицы остались только кости и редкие описания. Сегодня в мире сохранились лишь единичные останки: мягкие ткани в Оксфордском музее, верхняя челюсть в Праге и череп в Копенгагене, из которого и было выделено ДНК для современных исследований.

Специалисты компании Colossal Biosciences (Техас, США) впервые вырастили первичные зародышевые клетки голубя Никобарского – ближайшего живого родственника додо. Эти клетки способны превращаться в яйцеклетки или сперматозоиды, а следующим этапом станет редактирование их генома с использованием ДНК додо.

По плану, измененные клетки будут перенесены в генно-модифицированных кур, которые смогут откладывать яйца уже с эмбрионами додо. Если эксперимент завершится успехом, первые новорожденные птицы появятся примерно через 5-7 лет.

Генеральный директор компании Бен Лемм назвал этот этап "значительным прорывом в деле восстановления додо": "Рост зародышевых клеток голубя является мировым научным первопроходством и ключевым шагом на пути к возвращению вида", – подчеркнул он.

Миссия возвращения на родину

Colossal Biosciences уже сотрудничает с Mauritian Wildlife Foundation, чтобы подготовить среду на Маврикии, куда планируют выпустить первых птиц. Цель – создать устойчивую популяцию из тысяч особей, чтобы избежать риска вымирания из-за болезней или генетического однообразия.

Впрочем, среди ученых идут споры: можно ли считать таких птиц настоящими додо? Ведь восстановить геном вымершего существа на сто процентов почти невозможно, и новые птицы могут иметь определенные отличия.

Профессор зоологии Фил Седдон из Университета Отаго (Новая Зеландия) заметил: "Это удивительный технологический прорыв, но вымирание – это навсегда. Даже если нам удастся возродить подобный вид, он не будет идентичным оригиналу".

Символ вымирания

Додо (Raphus cucullatus) был нелетной птицей средних размеров. По описаниям путешественников XVII века и современным реконструкциям:

Высота: примерно 90–110 см (до 1,1 м).

Вес: колебался от 10 до 17 кг, хотя в старых источниках иногда упоминали большую массу (до 20–23 кг). Современные исследования костей показывают, что вес зависел от сезона (птицы могли откладывать жировые запасы в период недостатка пищи).

Внешность: имел массивное тело, большую голову с крючковатым клювом, короткие крылья (неспособные к полету) и мощные желтоватые лапы.

Хвост состоял из нескольких завитых перьев, которые торчали забавным "пучком".

Название ему дали от португальского слова dodo – "дурак", ведь он не боялся людей и становился легкой добычей.

