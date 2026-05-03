Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар: для чего он нужен

В Украину с территории Беларуси залетел воздушный шар. Объект оказался ретранслятором, который усиливает сигнал для российских беспилотников.

Видео дня

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Мы-Украина". По его словам, Москва и Минск могут попытаться "дестабилизировать ситуацию в направлении нашей границы".

Что известно

По словам Демченко, воздушную цель, которую украинские пограничники идентифицировали как воздушный шар, в Беларуси запустили для помощи российской армии.

"Фактически, это ретранслятор для того, чтобы усиливать сигнал для воздушных средств поражения, которые россия использует против Украины во время обстрелов", – сообщил Демченко.

По его словам, в ГПСУ не исключают варианта провокаций на границе.

Что происходит между Беларусью и Украиной

Незадолго до этого, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что страна имеет достаточно вооружения для защиты и не стремится вступать в войну с соседними государствами. Однако в случае агрессии Минск готов ответить всеми доступными средствами.

Кроме того, белорусский диктатор заявлял, что его страна выступает против войны, однако параллельно готовится к ней. Ведь мирный период нельзя воспринимать как гарантированный.

В то же время недавно, по данным мониторинговых каналов, фиксировались военные вертолеты Беларуси. Машины замечали на расстоянии 2-3 км от границы с Киевской и Черниговской областями, предполагалось, что машины преследовали российские дроны, которые из-за сбоя могли залететь в РБ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Беларусь тратит больше, чем зарабатывает, покрывая дефицит за счет резервов и российских денег, что усиливает финансовую зависимость от Москвы. В 2026 году дефицит бюджета будет расти, а возможности для наращивания расходов остаются ограниченными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!