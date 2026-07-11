"Исторический успех": в Турции заинтриговали заявлением после саммита НАТО в Анкаре

В Турции высоко оценили итоги саммита НАТО в Анкаре и назвали его историческим этапом для всего альянса. Там подчеркнули, что странам-членам удалось достичь консенсуса, несмотря на глобальную нестабильность и стратегические разногласия.

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Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, которого цитирует Daily News. По его словам, итоги встречи ознаменовали начало нового этапа развития НАТО и стали весомым дипломатическим успехом для Анкары.

Фидан назвал главные итоги исторического саммита НАТО

"Этот саммит был поистине историческим как с точки зрения организации, так и с точки зрения результатов", – подчеркнул дипломат.

По его словам, саммит состоялся в период, когда внутри альянса велись активные дискуссии о его будущем, что порождало неопределенность в отношении дальнейшего развития.

В то же время встреча в Анкаре, по оценке Фидана, подтвердила, что альянс сохраняет свою актуальность и способен находить общие решения даже при наличии разногласий между европейскими и американскими союзниками.

Глава турецкой дипломатии также подчеркнул, что в ходе саммита была фактически переосмыслена ключевая миссия НАТО, и основной акцент был сделан не на наступательных действиях, а на обороне, поддержании мира, стабильности и безопасности.

Отдельно Фидан отметил, что одним из важнейших итогов встречи стало воплощение принципа справедливого распределения нагрузки в сфере безопасности в практическую политику. По его словам, позиция США относительно необходимости увеличения европейскими союзниками собственных расходов на оборону в настоящее время получила широкую поддержку среди всех стран НАТО.

"Превращение распределения бремени из концепции в политику, которая сейчас внедряется, было важным", – убежден Фидан.

НАТО делает ставку на оборонную промышленность и единство

Глава МИД Турции подчеркнул, что оборонная промышленность в настоящее время занимает ключевое место в стратегическом планировании НАТО. По его словам, войны и международные кризисы последних лет продемонстрировали критическую важность устойчивых логистических систем, достаточных запасов боеприпасов, надежных цепочек поставок и способности поддерживать обороноспособность.

Именно поэтому, отметил глава турецкого МИД, большое значение имели проведенный в рамках саммита Форум оборонной промышленности и принятые в Анкаре политические решения, определяющие дальнейшее развитие Альянса.

По оценке Фидана, НАТО уже переходит к новому этапу развития, сосредотачивая внимание на модернизации военных возможностей и укреплении оборонно-промышленного потенциала в соответствии с современными вызовами и угрозами.

"Во времена таких геостратегических и глобальных потрясений, путаницы, разногласий во мнениях и стратегических целях тот факт, что страны-члены объединились и достигли консенсуса по определенным концепциям и целям, является историческим успехом", – отметил он.

Фидан сообщил, что в ходе саммита союзники объявили о заключении контрактов в оборонной сфере на общую сумму около 50 млрд долларов, и добавил, что речь идет о совместных проектах стран НАТО, а не только Турции.

По словам дипломата, опыт страны показал, что вызовы, возникшие из-за войны в Украине, можно превращать в новые оборонные возможности, и этот подход может быть полезен для всего альянса.

Отдельно Фидан отметил, что в ходе переговоров президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и США Дональда Трампа была подтверждена взаимная заинтересованность в развитии двустороннего партнерства.

Стороны также обсудили сотрудничество в оборонной сфере, торгово-экономические отношения и ключевые региональные вопросы, в частности ситуацию в Украине, Сирии, Ливане, Палестине и Иране.

Напомним, на саммите НАТО в турецкой Анкаре Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны затронули вопросы укрепления украинской ПВО и мирных переговоров. Кроме того, глава Белого дома добавил, что Вашингтон предоставит Киеву лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сразу после саммита президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о получении лицензии на производство в Украине ракет для американской системы ПВО Patriot решается положительно на политическом уровне. Отдельные договоренности, по его словам, относительно дополнительных ракет Patriot были достигнуты и с европейскими партнерами.

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